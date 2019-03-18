社論》政治寒流退散了嗎？

繼一月立委補選，民進黨對抗柯流成功，力保鐵票區台北市士林大同不致淪陷，三月十六日再度力抗韓流，保住新北、台南鐵票區的兩席立委。兩次勝選雖然只拿下三席立委，且都是以些微票數勝出，卻是民進黨在去年被韓流吹襲，「只剩一口氣」的困境中，得以止住敗選的雪崩效應，獲得重整旗鼓，再戰二○二○的轉機。尤甚者，接連兩次勝選顯然有效壓抑了去年選後高漲的親中氛圍，給了習近平近期提出的「一國兩制台灣方案」一個堅決拒絕的答案。

分析選舉，政黨的輸贏只是民主常態，吾人應該重視的乃是其對於國家發展、人民權益及生活方式的影響，因此對於補選以來，民進黨出現由谷底回升轉機的一黨之私，並非探討的重點。而此次補選結果之重要意義，乃係民進黨的逆轉勝，是在網紅政治盛行，特定媒體極力造神，假新聞充斥，政治專業被摒棄，以及經濟必須向中國傾斜，才能「貨出去、人進來、發大財」的紅色海嘯中，多數選民逐漸在政治夢幻劇中覺醒，選擇走一條以台灣優先、民主自由為核心價值的道路。因此，這兩次選舉結果不僅是民進黨能否再起的重要指標，對於台灣民主與主體性的確保更是意義重大。

其實，去年底民進黨慘敗之後，最令人憂心的並不是政治板塊的大位移，而是台灣民主體制中最值得珍視的自由、多元、包容的價值，幾乎遭到中國網軍與網紅政客合流捲起的海嘯沖垮，原有的政經板塊也出現全面大崩壞，綠營退縮，藍營挺進，親中政客氣焰尤其囂張。尤有甚者，來自境內外的假新聞、假訊息、假帳號形成暗黑部隊，在台灣社會散播負面能量與仇恨情緒，對不同意見者文攻武嚇、多面圍剿，使其畏怯退縮，不敢發聲，失去戰鬥意志；而假新聞以訛傳訛，企圖以量變達成質變，掩蓋事實真相，在同溫層如反年改群組中發酵，醞釀強烈的仇恨情結，打擊政府或個別政治人物的威信；而政府相關單位卻缺乏有力作為遏止此一逆流，乃導致民進黨在去年九合一選舉的重挫。

中共將網攻列為對台的重要策略之一，在其龐大網軍的推波助瀾下，網路發揮無窮的威力，加上親中媒體自甘扮演中國對台灣民眾的洗腦工具，於是藍營在宣傳戰上取得最佳制高點，而民進黨則成為被狙擊的對象。網路戰爭的龐大威力，由去年選舉可見一斑。龐大註冊於境外的網軍及國內粉絲合力拉抬，竟然可以將一位從政二十年沒沒無聞，也無卓著問政績效的政客，在一夕之間捧上神壇，不但個人擁有無比魅力，背後更有一支誓死效忠、捍衛主帥的網軍部隊，使之幾乎擁有金鋼不壞之身，即便政見天馬行空，辯論會明顯居於劣勢，仍然毫髮未傷，最後得以帶動一股浪潮，將綠營執政的基本盤像骨牌一樣接連推倒。非僅如此，選後網紅政治依舊大行其道，特定媒體鋪天蓋地吹捧某人，並在各地小吃店定頻播放，已經造成一幅在民主國家絕無僅有，甚至專制國家都自嘆不如的造神現象。如果此種手法得逞，台灣的民主與主權必然斷送在假新聞與造神運動之下。

平實而論，民進黨的攻防策略一直存在嚴重罩門，就是在論述與議題的設定上，常以捍衛主權與民主為訴求，這當然是國家生存的最低要求，但是如果拿捏不當，或是過度凸顯，便會被貼上「意識形態掛帥」的標籤，形同只會拚政治而不拚經濟，造成推動有成的經濟成長，竟然不敵藍營簡單的「政治零分、經濟一百分」、「發大財」的口號，於是失去民心，自陷百口莫辯的境地。而小英政府更特別標舉進步理念，推動年改、一例一休、同婚等爭議性政策，引來龐大的反彈力道，造成民進黨的選舉兵敗如山倒。

由此看來，民進黨的立委補選固然驚險過關，但如此結果稱不上是「勝利」，只是由安寧病房轉到加護病房罷了，二○二○大選仍將是艱苦一戰。民進黨政府非但不能鬆懈，更要深入檢討、接地氣，以符合民心的改革與施政績效，蓄積豐沛能量，才能對抗以親中為主調的政治寒流的吹襲，為台灣帶來一股溫煦的暖流。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/