自由廣場》網路+槍枝＝基督城大屠殺

◎ 沈政男

紐西蘭基督城發生清真寺大規模殺人事件，兇嫌塔蘭特（Brenton Tarrant）是28歲澳洲男子，他之所以挑選紐西蘭犯案，他在一篇名為「大取代」的網路長文裡講得很清楚，乃想要震醒世人，「世上沒有百分之百安全的地方，連紐西蘭都一樣；歐洲白人必須警惕，我們就要被其他人種取代。」

塔蘭特明明是澳洲人，為什麼口口聲聲說是為了歐洲白人？這是因為他的犯行完全模仿2011年殺害77人的挪威殺人魔布雷維克（Anders Behring Breivik）。而當時32歲的布雷維克寫了一千五百頁的「宣言」，每一頁都在強調歐洲已被侵占，必須發動另一次十字軍東征。有人說塔蘭特的思想是「白人至上主義」，若果如此，為什麼不是針對任何非白人族群？就因他的主張乃抄襲布雷維克。

布雷維克與塔蘭特，一個在北歐，一個在澳洲，如何產生關聯？兩個字，網路。布雷維克把他的「宣言」放上網路，也把準備攻擊行動的過程，包括如何賺取經費與購買武器，詳加描述，於是在千萬陌生讀者裡，「啟發」了另一個政治狂熱份子塔蘭特。如果沒有網路，不可能發生這樣的事。在網路時代，各類意識形態得以迅速散播，政治主張相同的人很容易彼此影響，甚至串連，等於為極端主義鋪下一座溫床。且塔蘭特以臉書直播殺戮畫面，這是布雷維克沒想到的招數，而這類畫面很可能又會在許多人心中埋下恨意與報復的種子。

以政治為動機的大規模殺人事件，常有社會氛圍因素，塔蘭特就表示他支持美國總統川普的「白人認同復興」思維，或許也從川普的反移民政策得到鼓舞。反觀德國總理梅克爾，因為近年來廣納各國移民，而被塔蘭特恨之入骨。

政治狂熱份子到處都有，怨恨「非我族類」的人也不少見，但那些失控的恨意要能有殺傷力，最後的關鍵因素還在能否取得槍枝。塔蘭特的行兇槍枝都是合法取得，顯見紐西蘭的槍枝管制仍太寬鬆。台灣人的政治狂熱比起歐美不遑多讓，何以至今沒有發生這類掃射事件？主因就在於槍枝尚未氾濫。台灣社會應關注這類事件，並引為殷鑑，否則一旦讓槍枝握在失控的政治狂熱份子手中，後果不堪設想。

（作者為醫師，台中市民）

就像社群媒體的「聖戰」歪風

◎ 徐逞陽

紐西蘭基督城的二座清真寺，上週遭極端份子持槍闖入展開屠殺，過程更在臉書公開直播。警方發現後，立即通知臉書公司刪除不當內容；而總理阿爾登（Jacinda Ardern）更大聲疾呼要求民眾切勿轉傳，以防止案情更加惡化。

這起槍擊案造成當地50位穆斯林死亡，堪稱紐西蘭近29年來最大的槍擊案件。遭逮捕的澳籍兇手塔蘭特，犯案前便在Twitter發布近74頁的犯案宣言「大替換」（The Great Replacement），以清楚交代自己身分與動機。而直播殺戮之行為，更是為了激化起世界各地的支持者。基此分析案件背後真正目的，便是藉由血腥屠殺吸引群眾關注，讓「白人至上」的極端意識形態，在傳播上獲得極大化的效應，目的在喚醒潛在同溫層，產生起而效尤之現象。

事實上，利用社群媒體傳播極端意識形態已非首見。恐怖主義研究學者魏曼（Gabriel Weimann）早在2014年研究中指出，在Twitter、Facebook與Instagram 等社群網站中，充斥著伊斯蘭國等聖戰組織，刻意產製的宣傳訊息，以向世界散布極端恐怖思想。而今日紐西蘭槍擊案與渠等相比，除了意識形態的差異外，手法目的均如出一轍。

有鑑於此，我國當須及早應對，唯有政府制定有效政策，加重社群網站社會責任，以及強化學校社會教育等多元手段，才可能降低極端思潮在社群網站中醞釀發酵之可能。

（作者為政治所研究生，屏東市民）

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