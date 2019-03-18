自由廣場》毒食堂與李克強

◎ 陳安

北京三月，春寒料峭，兩會在高度緊繃氛圍下落幕，李克強的政府工作報告，透露了若干令人不安的訊息，難怪念報告的李克強也揮汗如雨。不安之一是，中國經濟確定下行，李克強把增長目標定在6%-6.5%，外界一致認為含水分太高，中美貿易戰若沒處理好，負成長也不是不可能。至於軍費開支帳面上增長至1.2兆人民幣，實際支出多少外界霧裡看花，唯一可以確定的是，連續兩年對內維穩的經費已經超過國防預算，今年將達1.4兆人民幣，五年來已經翻了一番，顯示中共政權已將統治下的人民當作最大的敵人。

維穩就是維持社會穩定，本質就是要維護政權穩定，在中國兩者似乎是對立矛盾的，人民普遍想站出來維權，中共則亟於維穩，雙方極易劍拔弩張。日前爆發的「成都毒食堂事件」，就是個典型的例子。

剛開始，家長發現孩子大量染怪病，問題出在學校外包的食物供應，含有大量過期發霉的食材，家長串聯向學校及政府抗議後，爆發數千人請願的風潮，中共看到三人聚會都要怕，幾千人「鬧事」還得了？於是短短三天之內，風向就變了，事件就從家長上街維權、各大官媒聲討揭露、涉事集團公開道歉轉變至官方聲明，該食堂食品全部符合食安要求，學生身體狀況也與食品無關。外媒分析認為，跡象顯示，官方在收緊輿論，此事恐將不了了之。

這就是中共政權的標準邏輯思維，穩定壓倒一切，基於政權穩定的需要，個人人權甚至生命都要對其讓步，毒奶粉如此、毒疫苗如此、非洲豬瘟如此，更何況小小餿食毒午餐？截至目前官方態度急轉彎，不但替不肖政商開脫，而且壓制抗議一方，家長們被一對一約談，禁止前去學校維權，否則可能遭到暴力驅趕。現場附近的通訊亦被管制。目前，該校小學部的家長們正以罷課抗爭。據悉，有中央高層批示，成都市的領導在兩會結束後回來處理此事。

這就是中國政府的真面目，你要維權，他要維穩，最簡單的辦法，就是優先解決掉提出問題的人。回頭看柯文哲批藍打綠，還辯稱這叫「有問題就舉手」。但是面對素來不是要解決問題，而是專門「解決提出問題的人」之中國共產黨，柯文哲舉過手嗎？敢舉手嗎？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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