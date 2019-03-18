自由廣場》太陽花學運五年

聽林飛帆講話有感

◎ 朱孟庠

三一八太陽花學運於今五年，林飛帆十五日在余天造勢晚會中強調：「國民黨若勝選，就離習近平的和平協議、一國兩制又更近一步。」讓我想起五年前太陽花學運，凝聚了台灣人前所未有的國家願景，接續本土政權全面執政，台灣價值戰勝中華道統。未料本土政權執政不到三年，韓流侵襲下，這次立委補選雖尚能保住台南、三重兩席，然而這樣的本土鐵票區都只能險勝，足證這幾年中國是如何弱化台灣的主體意識。太陽花學運後燃起的希望，怎又幾近灰飛煙滅？

藍綠意識形態，本質是土地認同與臍帶認同的對立。國民黨不分區立委童惠珍女士說她代表「五千萬海外華人」質詢蘇貞昌，蘇院長巧妙回：「我是人，我代表七十億人類回答妳……」揣測蘇院長所言，意義在：住民自決是人類普世價值，台灣的未來只有生根土地的台灣人民才能決定。

選前馬英九在台南學甲慈濟宮，幫謝龍介站台，頒贈了「同根同祖」匾額給一家中國寺廟；謝龍介則以保生大帝的分靈為例，強調兩岸一家親。顯見國民黨就是不忘那條中華臍帶。再看九合一大選後國民黨立委質詢之氣焰囂張，認為之所以有台海和平問題，就是因為民進黨政府不談和平協議。譴責被壓迫者？藍營究竟是何居心！要和平，中國不把飛彈對著台灣就和平了啊！

猶記1996年台海危機，中國以飛彈威嚇，那年，有個影像一直在我腦中，魚池邊兩位十二歲孩子的對話：「我們的祖先是從中國移民來的，我們的根應該在那裡！」「不對，植物的根在土裡，你的根在你的腳下，是台灣啦！台灣才對啊！」根在土裡、根在腳下，這是連十二歲的孩子都能懂的哲理。可惜，中國國民黨及其支持者始終不懂！

十字路口躊躇不前，台灣人終會失去做主人的意志，未來「中國—台灣」這緊箍咒就會緊緊地箍住後代子孫。是時候了，剪斷中華臍帶，生根土地，以「存在實感的土地認同」取代「同祖同根的臍帶認同」，找回五年前太陽花學運所凝聚的台灣主體意識，擘劃國家遠景，讓台灣坎坷曲折的國家之路，終能化為坦途。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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