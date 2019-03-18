自由共和國》郭創元／現行軍事訓練問題

郭創元／甫退伍軍人

上個月柯市長拜訪以色列，談到許多台灣國防與兵役問題，甫退伍的筆者深有同感。四個月軍事訓練相對以往的役期短了許多，很多人戲稱為夏令營，認為現在的軍事訓練像玩笑一樣，在這幾年輿論批評下，軍方對於義務役的訓練，越趨只求安穩而不發生軍紀事件就好，然而產生軍事訓練根本上的問題，我認為有必要檢討：

第一︰國軍兩階段的訓練不夠確實。筆者第一次手榴彈投擲，同時也是最後一次投擲，竟然在鑑測當天！說來可笑，第一階段訓練有很多「基礎」項目，在第二階段竟然沒有再練習過。筆者認為這些最基本的訓練，目的在於學得會應用、演練得紮實，不是只為了應付鑑測。第二階段可以運用的時間太多了，然而都被用來操作那些食之無味、棄之可惜的操課，但常常應該專注的訓練總是在應付，給上級看的表面功夫──精神答數、唱軍歌等，確是如此珍視。

第二︰國軍操課有不少課程簡化過度或直接忽略。第二階段發了一本手冊，內容多元，包含戰時工地建築、城鎮戰、綜合格鬥等課程，幾乎都列在課表上，但令人遺憾，連操作的機會都沒有。那原本排課的時間呢？大多拿來重複操作一些重複性的課程，筆者認為可以適時降低比例，來達到最大效益。例如，一週內射擊預習或行軍常耗掉兩三天，整天重複射擊動作與口令，這種操課模式讓帶兵士軍官不用太過費心，只須要求大聲唸出口號，就能滿足讓長官「看到」有在訓練的標準，但事實上太過乏味，多數人無心於訓練，令人覺得「浪費時間」。

第三︰多數人的國防意識都建立於高中或大學軍訓課，但畢竟學校的氛圍與軍中不同，能夠認真上課的同學畢竟不多，筆者認為軍事訓練期間，是最能建立國防意識的環境。相信身為職業軍人的長官們應有足夠學識，教授像陸海空戰力分析、戰略模式相關的國防專業知識。這個時代透過要求新兵唱軍歌，來建立愛國情操只是反效果，而現行一週一次的莒光課，也根本無助增長國防意識。國防意識的建立不僅要清楚國軍的能力，也需要多少知道敵方的戰力，這方面的訓練在役期中相當薄弱。

老實說，國軍擁有再強大的武力都比不上對常備軍人心理層面的建設、軍事知識的教育。倘若敵方開始文攻武嚇，就讓意志不堅、自信不足的國軍軍心渙散，哪來反擊勇氣與決心？雖然役期縮短到四個月，但其實仍有時間做到很紮實的訓練。寧願精實，也不要重複無聊，期許未來年輕人在短暫的役期中不會虛度光陰，且能夠對國防有完整的認知，進而建立國軍堅強的自信。

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