自由共和國》李明亮／健康之投資與賭注

近3年符合公費流感疫苗 各年齡層接種率、重症及死亡病例統計表

李明亮／總統府資政、前衛生署長

健康及教育是國家的資優財。一個永續富強幸福的社會唯有奠基在國民良好的教育與健康上。健康是每位國民應有的權利與義務。國家有責任提供國民可維持良好健康的環境與資源，包括醫療照顧體系、預防接種制度及資源等，但個人同時也應負有維護健康的義務。從公共衛生的觀點，傳染病是國人健康極大的威脅，目前我國重要急性傳染病包括流感、登革熱、腸病毒等等，其中又以流感影響人數最多，對社會穩定影響最鉅。

感染流感後，除了一般感冒症狀外，更可能演變成重症或死亡。目前流感已有安全有效的疫苗可供使用，政府也提供許多族群公費接種。但去（二○一八）年流感疫苗出現品質疑慮，使接種率下降，尤其是許多高風險族群如長者、慢性病患並未接種疫苗，導致其暴露於不必要的風險之中。以二○一七至二○一八年流感季為例，全國接種約六百五十六萬劑流感疫苗，當年度有一千一百一十七名流感重症病患入住加護病房，其中二○三人死亡，重症與死亡個案中，超過八成未接種疫苗。接種疫苗已避免二百九十名重症與五十三名死亡，若全民均接種疫苗，則預期可再減少七百二十八名重症與一百三十三名死亡，疾病管制署每年的統計數據均與此相去不遠。流感疫苗每年更可減少一至二萬名長者因流感相關疾病住院，約十萬名幼兒因類流感就診。這些可觀的個案數除造成醫療系統龐大的負擔外，也造成社會經濟成本的巨大損失。每年因流感所致門診或住院導致社會整體生產力損失將近五十億元，遠高於每年疫苗採購成本。身為關心公共衛生的醫師，每年看到疫苗可預防的流感持續威脅國人健康，進而影響許多家庭，內心不免沉重及擔憂。

目前政府已每年提供高風險與高傳播族群公費流感疫苗接種，這是國家對於國民健康的投資；個人接種流感疫苗是對自己健康的投資。國家如果未能提供完善的預防接種系統，是國家將全民健康置於風險之中，個人選擇不接種流感疫苗，則是拿自己的健康與生命作賭注。我國已提供相當完善的預防接種服務，在此呼籲國人也應為了自己與家人的健康，做明智的投資，同時也避免國家陷入不必要的賭注。

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