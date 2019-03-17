自由廣場》（台中人觀點）盧小小怎麼抗空污

◎ 李盈君

台中市長盧秀燕真的想救台中的空汙嗎？最近盧市長因為「脅迫」蔡英文總統要拆一座燃煤機組，否則就不交管總統車隊。反觀蔡總統四兩撥千斤，昨赴台中與盧秀燕同場出席活動時，很有風度地對盧說「市長我跟妳報告，剛才交通管理不錯喔」。不少台中市民想問盧市長，除了「市長換人，空氣換新」的口號之外，究竟還有哪些作為？

單單換人當市長，空汙就能消失嗎？盧市府將空汙問題全推給台中火力發電廠，不斷強調要中火四號機組除役，似乎認為拆除一座燃煤機組就能解決空汙。但是一座燃煤機組不過佔中火一成用煤，反而是應該著重天然氣機組興建，才能徹底解決燃煤機組的空汙問題。

台電近日提出「合作配合停機」等方式，表示中火四號機離除役年限還有很長一段時間，且立刻拆除恐造成備轉容量率不足，不能貿然為之。這與前市長林佳龍任內的改善空汙政策的理念相符。畢竟因為對能源安全而言，備而不用才是正道。

除此之外，空汙成因複雜，過去的林佳龍砍掉了中火五百萬噸，約總量二成四的生煤許可量，是歷史上第一個挑戰台電汙染問題的地方首長。除此之外，還提出包括《台中市管制生煤自治條例》，也鼓勵企業將燃重油的鍋爐汰換為天然氣等減汙做法。這些都是地方政府能做，但盧市府卻想不到的方法。

成效就體現在數據上，台中市的PM2.5濃度在二○一四年是每立方公尺二十七微克，到了二○一七年則是二十．二微克，創近八年來最佳。顯示各種措施要對症下藥，才能多管齊下改善空氣汙染的問題。

甚至，盧秀燕選前還曾高喊不准「中電北送」這種不負責任的說法，倘若台中的電力不能彈性調配給其他縣市，那萬一某天台中缺電，其他縣市是否也不願意支援？

不論是誰執政，火力發電廠都依然存在，期盼盧秀燕市長提出更多除了喝豬血湯和「市長換人空氣換新」這種口號以外的政策，能更全盤的系統性思考能源議題，也才會是市民之福。

（作者為上班族，台中市民）

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