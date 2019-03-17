自由廣場》韓混暗流與葉慈預言

◎ 林正二

立委補選結果，民進黨守住民主聖地三重與台南，雖是保衛民主成功的第一戰，但郭國文只贏謝龍介三千多票，韓流威力仍強大。從九合一選舉迄今，像蛋撻一窩「瘋」似的反民主韓流，令人怵目驚心，綠營須步步為營，贏得二○二○大選，方能護衛台灣民主。

韓國瑜當選高雄市長後，不僅空洞無物的政見一一跳票，其唯我獨尊的威權性格更是暴露無遺。貌似誠懇實在，卻狂妄自大，不時扭曲、砲轟蔡政府，靠「話術」抬高自己。 誠信問政、理性論辯、踏實可靠等民主社會最重要的核心價值，已因韓的抹黑狂亂、威權狂妄與撒謊而磨損，讓台灣變得只有立場、沒有是非，只有狂烈激情、沒有理性智慧，只有虛假、沒有誠信。

在韓獨霸作風催化下，韓流更是席捲全台，一味擁戴韓參選總統，不顧是非霸凌名嘴黃光芹，其「順我者昌 、逆我者亡」作風，已引發社會各界擔心如果韓當選總統，幾十年前國民黨壓制民主自由的時代是否會「再度降臨」。

此憂懼現象正如同二十世紀愛爾蘭大詩人葉慈在其詩作「再度降臨」（The Second Coming）所呈現的俄國紅色革命意象再現，讓人驚心動魄。

葉慈以斷續凌亂的節奏將俄國共黨革命描寫為「中心」失衡崩潰、獨裁巨獸再度降臨的「末世」預兆：盤旋復盤旋，在不斷飆漲的漩渦裡，獵鷹聽不見放鷹人的呼喚；一切均崩潰，中心已失；混亂瀰漫世間，紅色暗潮掩沒四方；善良民眾信念盡失，惡徒充滿狂烈激情；想必將有再度降臨，此話一出，便自宇宙魂浮現一巨影，令我目眩；在沙漠的荒地，一個獅身人面的形體，正緩慢移動，黑暗重新降臨。

葉慈這首詩以老鷹在獵人身旁飛，圈子越兜越大，來隱喻這樣的離心運動，意味著民主、文化的重心已失。這不正是台灣最近狂亂政治的寫照嗎？

在台灣的民主價值遭到嚴峻挑戰之際，台灣人民要趕快覺醒，像此次立委補選一樣，二○二○年理性地選出有民主素養的總統，以免葉慈上世紀所預言的「獨裁政權」再度降臨。

（作者為退休駐美外交人員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/