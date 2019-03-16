自由廣場》關掉電視，上工去吧!

◎ 鄭秀玲

近日各行各業人士經長期默默耕耘和奮發努力，陸續傳出佳績，在全世界發光發熱，讓我們深感驕傲。例如在體壇上，戴資穎在全英國羽球賽獲得亞軍，穩居世界女單第一。在藝文領域，攝影師陳承光在國際級攝影大賽杜拜「哈姆丹國際攝影獎」奪下大獎。在企業界，靠粗工起家小學肄業的金車集團李董事長率其團隊利用宜蘭的好水及長期努力研發，終於將咖啡外銷30國。其威士忌酒更賣進70國且在十年內八度拿到國際烈酒競賽的世界冠軍。在政界，屏東潘縣長領導其團隊經一年默默耕耘（例如邀請Intel無人機團隊和動員全縣縣民等），終於在今年元宵節像魔術般推出三十年來最美的燈會，吸引上千萬人次的造訪，為當地帶來了上百億元的商機。上述這些人以汗水換來的傲人成就，就是台灣水牛精神啊！

反之，從去年九合一選舉後，每天打開電視看到的盡是政客們鬥嘴／漫罵／造神的新聞（例如剛選上議員的民代要出來選立委或無心監督市政天天當×黑或×粉、剛新任或連任的市長們要出來選總統、前民意代表們也競相出來表態要選立委等）。這些地方首長和民意代表的作為已經徹底辜負了選民的付託。再加上無良名嘴們的加油添醋，任意攻擊異己和製造假新聞和假民調的離譜境界，已嚴重危害國家競爭力，執政當局和NCC豈能坐視不管？

在此呼籲民進黨和國民黨兩「執政」黨在今天立委補選過後，不論輸贏與否應盡速上工努力，拚政績為要。民進黨為主的中央政府執政團隊宜檢視過去二年多的施政缺失，謙虛檢討改善。而在地方執政的國民黨也不宜提出明顯“不福國利民”的政見，例如重啟核四。殊不知全球只有台灣在首都圈30公里內設置核能廠（美國規定要80公里），豈可罔顧雙北市660萬人的安危。核四當初建造時因採分包（不是核一和核二的統包）給美日等業者共一千個工程標，導致花了全球最貴（超過2839億元）蓋了最久（數十年）又不安全（零件設備久已失修）的核能廠（見商周2014/5月1381期）。

也呼籲國人團結一起面對一個既險峻（中美貿易戰和中國史上第一次車子／房子／新生兒同步衰退（見商周2018/3月1634期）的衝擊，又充滿商機的新經濟時代（因物聯網、雲端科技和人工智慧等新科技帶來的智慧家庭、智慧城市和智慧醫療等新興產業的龐大商機）。我們關掉電視，上工去吧！台灣必定因為您的努力而更加富強。

（作者為台大經濟系教授）

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