自由廣場》李家寶與凌友詩

◎ 黎元邦

這幾天意外出現了兩個新聞人物，一個是來台中國留學生李家寶，一個是中國政協委員凌友詩。

李家寶公開表示反對習近平與中國專制政權，並認同台灣是主權獨立國家；凌友詩則在中國以台灣人身分，公開主張兩岸統一，台灣應該回到祖國懷抱。

其實，喜歡台灣或喜歡中國，都是個人的選擇，我們都尊重。但是比較起來，李家寶只是個學生，他起來反對習近平與中國霸權，並沒有辦法在台灣獲得好處，因為在台灣跟他觀念相近的人，其實有一大堆，不差他一個人，反而是回到中國以後，可能面臨煽動、顛覆國家的罪名而「被消失」，所以他的維權正氣可以被肯定。

但是，凌友詩是中國政協委員，她是少數被中國指定可以代表「台灣人」的十三位委員之一，如果沒有說這些話，她就不可能保有這個官位，說不定她的這番話，還有人為她捉刀，只為了要對台灣促統所演出的樣板，所以她是為了保住自己的利益，比較起來，顯然李家寶勇敢、可愛多了。

這兩個人，不管政治主張與意識形態都截然相反，但這就是他們的選擇，李家寶希望能留在台灣，凌友詩則要在中國當官，可以說各取所好，旁人無可置喙。我們也不怕凌友詩是如何的輕薄和霸凌台灣，畢竟在台灣國內，持有和她一般觀念和主張的人，其實也多如過江之鯽，不差她一個人。

說到底，只有那些身在台灣、享盡台灣資源，卻不斷唱衰台灣、輕視台灣、不斷附庸中國打壓台灣的人，才是最可恥、最可悲的！

（作者為退休新聞從業人員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/