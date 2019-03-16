自由廣場》柯P紀錄片「垃圾的顏色」

◎ 魯伯非

如果要拍一部柯文哲的紀錄片，應該怎麼拍呢？好導演會利用各種情節及角色內心的變化，來烘托及重複闡述一個主題。杜琪峯拍的毒戰，就是這樣的好電影。古天樂飾演的線民，一直輪流出賣毒販、警察，來獲取自己最大的利益。連到最後被抓，躺在死刑椅上，還在跟警察求情，說可以再出賣幾個毒販首腦讓警察去抓。有了這種經典，就知道怎麼拍柯Ｐ的紀錄片了。片名就叫《垃圾的顏色》，主旨是描述一個偽裝成非藍非綠的「白色政客」，如何反覆改變自己的立場，說謊出賣自己的盟友、選民，獲取自己最大的政治利益。

電影開頭就是柯Ｐ大特寫，說出名言「垃圾不分藍綠」，然後換上一個黑底白字的大字卡：「那有沒有白色的垃圾政客呢？」

畫面馬上拉回二○一四年柯Ｐ說自己是「墨綠」，高票當選台北市長。接著轉到二○一七年雙城論壇，柯Ｐ主張「兩岸一家親」與中國唱和，遭台灣本土派撻伐。柯Ｐ語帶哽咽的說，這些稿子都給國安會看過了，國安會出面否認。這時候鏡頭要鎖定柯Ｐ哽咽的表情，這是受到極大委屈內心戲的表現。接著畫面切到二○一八年，柯Ｐ自己出來打臉自己，說兩岸一家親那些話都是自己加上去的。對比之前哽咽的表情，就可知柯Ｐ內心戲演技傑出無比。

接著畫面轉到柯接受親綠電台訪問，對說出兩岸一家親感到抱歉。

結果中國中央電視台在台灣的「姊妹台」大肆批判。柯Ｐ不敢惹惱中國，馬上改口「是對那些不喜歡他說兩岸一家親的人說抱歉」。這段劇情主要是在描述當時中國跟柯Ｐ還在你儂我儂的階段，柯Ｐ去找了舊愛，一被新歡發現馬上認錯。

人無千日好，花無百日紅。沒想到中國注意到柯的「閨蜜」韓國瑜。韓跟中國對兩人的未來更有「共識」。於是中國移情別戀，連同央視的台灣姊妹台一起冷落柯Ｐ。

柯為挽回中國，不惜說舊愛台灣是強盜，新歡中國是警察。雖然柯Ｐ如此作踐舊愛，中國還是不領情，央視姊妹台還是每天宣傳高雄市第一家庭，造神的力度已經直逼台灣戒嚴時代對蔣介石家族的吹捧。

柯Ｐ看到已經挽不回中國情郎的心，考慮選總統，並主動表示要訪美。雖然韓國瑜也要訪美，但是是被動被邀請，所以央視姊妹台又開始猛批柯文哲主動勾搭美國。此時中國要建構一國兩制、完美家庭的對象是已經表明可以你儂我儂、互相搔癢的韓國瑜，而不是柯文哲了。

柯文哲知道要讓中國情郎回心轉意，只剩最後一招，就是讓他吃醋到底。於是又回頭去找舊愛「台灣強盜」以前的頭目：李登輝和陳水扁。

電影最後的一幕，會再打上那個黑底白字的大字卡，寫著：「為什麼垃圾不分藍綠？因為這樣白色的垃圾就可以裝成不是垃圾了！」

劇終。

不知道二○二○總統大選前有沒有電視台要投資拍攝這部紀錄片。投資方不要怕政治題材太硬，因為描述中國、柯文哲和韓國瑜三角戀愛的劇情，足以媲美偶像劇和陳凱歌的「霸王別姬」呀！

（作者為自由作家）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/