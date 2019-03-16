自由廣場》台南不需要詐騙韓流

◎ 洪忠文

去年在藍媒和中國網軍的造神下，一股韓流席捲全台，一一二四讓全台灣綠地變藍天，韓國瑜更是一舉拿下綠營大本營高雄。

許多高雄人以為韓市長上台後可開始「發大財」，北漂青年也以為終於有機會回家鄉，沒想到才幾個月過去，原來一切攏係假，一堆支票無法兌現，訂單沒搶到多少、企業投資也都還是空談，反而是房價飆漲，北漂青年更回不了家，很多人後悔投韓一票。

如今在台南，謝龍介也想複製韓流模式，依靠網路聲浪和藍媒推波助瀾下挑戰立委，謝議員拋棄了支持他的原台南市中西區、北區鄉親，空降到麻豆、善化等原台南縣選區，長期住都市的人，一夕之間變成「農產專家」，到處向農漁民宣揚可到對岸搶訂單，能用高價賣農產品，一切行為像極了去年的韓國瑜，用拚經濟這個假議題想欺騙淳樸的台南鄉親，事實上卻是配合中國的經濟統戰，想一步步幫助中共統戰台灣。

「經濟靠中國」這套去年盛行的詐騙韓流，台南人可要看清楚，別被另一個高舉發大財假支票的候選人給騙了。

（作者從事出版業，台南市民）

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