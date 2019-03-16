自由廣場》為謝龍介上一堂數學課

◎ 林志翰

很多人常質疑，數學有甚麼用，高喊數學無用論。殊不知，學好數學可以讓紊亂的世界恢復秩序，諸多荒誕的想法在數學理性邏輯面前被無情地揭穿。

參與台南市立委補選的謝龍介議員在政論節目上大放厥詞，砲轟賴清德前市長房屋稅漲八十一％政策時，竟稱漲八十一％是一萬變成八十一萬，筆者身為數學老師同業公會，同情並自責，沒把學生的數學教好，世界真的亂了序。

根據台南市議員的爆料影片，謝龍介在神明面前說好要幫果農賣文旦、柚子到中國，可以用台灣行口加十％作為採購價，也就是一斤三十元到了中國賣三十三元、四十元則是賣四十四元。奇怪的是，謝龍介這些話說得很溜，數字也算得很正確，沒出現一斤三十元變成三百元、四十元變成四百元等特惠農民的天價數字。

麻豆文旦、柚子的優良品質有口皆碑，一斤遠超過四十元，更不會有韓天電視台御用的農民聲稱柚子滯銷，二百萬噸被丟在曾文水庫。等到被質疑數量太誇張，隨即改口二百萬斤，傾倒地點也變成曾文溪畔。到了昨天，這位農友改口說「二百萬斤」是「形容詞」。

謝龍介幫中國賤價收購文旦、柚子時，趴數不會變倍數；用房屋稅抨擊政敵時，腦袋卻突然空空，八十一趴變成八十一倍。

謝龍介唬爛說詞像極了一市之隔的高雄市長韓國瑜！韓選前誇口要讓高雄市十年內變成五百萬人大城市被罵翻；聲稱要打造「繞行一圈一小時」的愛情摩天輪，若以南半球最大摩天輪、高度達一百二十公尺、運行一圈約三十分鐘的墨爾本之星做為對照，韓市長這座愛情摩天輪的高度將達二百四十公尺，大約五十層樓高，筆者試問，誰敢坐？一圈一小時，恐怕摩天輪上還要建置廁所，否則將上演屎尿從天而降的戲碼。

筆者身為台南人，衷心希望鄉親別再被「發大財」的話術所騙，頭腦清楚地告訴這些政客，台南人的數學很好，府城民主的秩序不會失序。

（作者為台南市國中數學老師）

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