自由廣場》政論節目走火入魔 隱含國安問題

◎ 曹耀鈞

筆者長年關注國內政論節目，最近發現非常奇怪的現象，愈來愈多有所謂「接地氣」的政論節目，會邀請許多草根形象的地方人士在節目中發表看法，有的狀似義憤填膺，其實內容頗多謬誤。這些少數精心安排置入的人物，以近乎是自導自演的方式，採用錯誤數據誤導觀眾，卻也未見負起言論責任。

例如日前台南某陳姓柚農在某電視台政論節目主持人下鄉訪問中，直指因大陸不買台南文旦，導致台南柚農棄置文旦柚兩百萬「噸」至曾文水庫；後來被發現邏輯不通，又改口兩百萬「斤」，地點變成棄置在曾文溪。但農糧署出面說明，去年（一○七年）十月二日已撥付天然災害救助金，陳姓農友的作物受損部分，已收到農糧署撥付的救助金；另外品質佳的部分，去年已銷售完畢，並沒有丟入水庫或曾文溪！整個劇情發展，從最初引人同情轉為十分可笑，最後令人無比憤怒，簡直把全國閱聽眾當成白痴。

這些政論節目只為了達到其背後的政治動機，可謂自甘墮落，自取其辱。殊不知影響社會視聽甚鉅的社會責任已蕩然無存，而且潛在加速了媒體向下沉淪的水平，實在令人難過。

歐美各國知名媒體的專業政論節目，長期觀察下來，也的確各有預設立場，自不待言。但是，罕見為了打擊對方立場而犧牲自己節目素質形象，刻意設計基層百姓上節目高談闊論，以遂行打擊政敵目的。

台灣這些少數政論節目，除了前述表面現象，深層的國安問題才是重點。因為透過經年累月的有感誤導，會逐漸塑造政府無心、執政無能的假象，最後深植人民腦海中。因此吾人建議，除了倚靠國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）監督外，行政院應儘速指示發言人系統，定期針對證據明確的重大假新聞、假訊息內容及散佈的媒體，召開記者會向全體國民嚴肅公開說明，讓國人真正感受政府的實質作為，且使扭曲新聞內容或假造消息來源的媒體及政論節目知道收斂自省。否則縱容少數媒體假新聞自由之名，遂行擾亂民心及國安秩序之實，才是執政當局實質的怠惰。

（作者為台灣透明組織研究員，高雄市科技管理學會監事）

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