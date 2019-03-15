自由廣場》輕判共諜 重傷國安

◎ 張國財

涉嫌共諜案的中國周泓旭，一審遭判刑一年二月；上訴後，二審高院法官依據周泓旭在偵查錄音光碟中的認罪自白，以及相關證人的指述，認定罪證明確，維持一審刑度；經上訴最高法院，於昨天（十四日）遭駁回，判刑一年二月定讞。

吾人由中國人周泓旭的共諜案，很自然地聯想到中國當局編派給台灣人李明哲的「涉嫌從事危害國家安全活動案」。李明哲的「罪行」是寄贈中國友人文學與社會科學類書籍（如《當代政治思潮》、《政黨與選舉概論》、《比較選舉制度》、《比較政府與政治》等），是在網路上和中國友人分享台灣從白色恐怖（包括二二八事件、中壢事件、美麗島事件）到民主轉型及轉型正義（如太陽花學運）的歷史經驗與智慧，是協助中國維權運動人士及其家屬。

當共諜的中國人周泓旭，遭台灣的法院判刑一年二月；「涉嫌從事危害國家安全活動」的台灣人李明哲，遭中國的法院判處有期徒刑五年，褫奪政治權利二年。是台灣的法律、法官太寬鬆，還是中國的法律、法官太嚴峻？是周泓旭值得輕判，還是李明哲活該倒楣？

中國的人民法院要怎麼判李明哲，台灣人當然是無可奈何！但是，台灣的法院怎麼判共諜案，台灣人當然可以有話要說。在蔣介石、蔣經國父子的年代，涉嫌共諜案者，死刑伺候、家破人亡是常態，判個十年、八年的，都要額手稱慶是祖上積德。強人不再、刑法一百條廢除後，也不知道是真的人權得到尊重，還是缺乏敵我意識，反正，以往談匪諜色變、形同血滴子的匪諜罪，如今相較殺人放火的罪刑只會輕、不會重了，等而下之的為匪宣傳、知匪不報就更不必說了。以中國解放軍上尉鎮小江共諜案為例，涉案的前馬防部少將許乃權，被依違反「國家安全法」判刑二年十個月，出獄後每月仍可照領七萬多元的月退。

在台灣，共諜的罪刑，重則二年十個月，輕則一年二個月，這樣的台灣，還需要敵人嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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