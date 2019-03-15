自由廣場》趙春山與歐陽龍

◎ 羅鉦

蔡英文總統召開國家安全會議，提案反制「一國兩制台灣方案」，淡江大學趙春山教授接受媒體訪問，呼籲執政黨「少談意識形態，多為百姓民生著想」。話是不錯，但蔡政府提醒國人注意敵國的統戰分化，強化法制防範竊密滲透，呼籲團結、堅拒干預內政，就不是攸關民生社稷？哪一項不是為百姓著想？至於「意識形態」，七點綱領哪一點是要求民眾「票投民進黨」？更可議的是，趙教授不僅說「台式民主不見得可以適用在大陸」，為中國的威權體制開脫，甚至說「看看現在台式民主，哪一項可以值得拿出來驕傲？」筆者認為，民主制度「值得拿出來驕傲」之處，就在於可以讓趙教授大肆批評政府，而不用害怕下班途中「被失蹤」；能讓他接受媒體訪問，暢所欲言，而不用擔心秘密警察找上門；能透過定期選舉，讓自己討厭的蔡政府準時下台，而不用擔憂其修憲取消連任限制，成了「萬歲爺」。這些，不值得驕傲嗎？

國民黨發言人歐陽龍則說，這場國安會議是「綠安會議」，「充滿選舉考量」。問題是，歐陽發言人或國民黨能證明這七點綱領能為蔡英文或民進黨掙得多少選票？還是歐陽發言人這種膝反射式的批評才真是「充滿選舉考量」？

平心而論，蔡總統提出的七點綱領，縱然換成國民黨籍總統執政，也是不易之理，難道國民黨重返執政，就不要防範統戰滲透？就不要民主監督機制？就不要連結國際社會？就不要維護國家安全？就不要提升國軍戰力？就不要捍衛國家主權？

光看學界、政界這兩人的反應，就知道總統提到中國「對我國進行輿論操弄、社會滲透」、「從內部直接破壞民主體制」言有所本。

（作者為政治大學教育學院研究生，新北市民）

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