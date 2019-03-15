自由廣場》小英嫌陳金德失分太少？

◎ 紀安秀

外傳宜蘭縣前代理縣長陳金德將內定為台灣肥料公司董事長，最快下週公布。時代力量立委徐永明質疑，陳金德是萬能工具人嗎？蔡政府應該說清楚。

陳金德從宜蘭縣府基層幹部做起，擔任過立委及高雄市副市長，行政歷練豐富，但行事作風強硬，爭議不斷，貶顯大於褒。陳在八一五大跳電後，辭去中油公司董事長，以示負責，但不久即被蔡政府延攬，於二○一七年十一月初代理宜蘭縣長。

沒想到，陳代理縣長後，馬上宣布研議退還農地未農用加倍課徵房屋稅的稅額，並加計利息，引發軒然大波，又衝撞農委會訂定的中央法令，認為限定農舍只能建於鄰路、鄰側，侵犯人民財產，違法違憲，研議放寬農舍興建管制。復因個人購入農舍傳出違建等爭議，成為蔡政府頭疼人物，最後宜蘭執政權也丟了。

去年九月，陳因任職高雄市環保局長及副市長期間，違法經商遭監察院全數彈劾通過，這些事蹟，已經影響蔡政府政績及聲譽。好不容易，民眾逐漸遺忘這個人，蔡政府竟然還要幫陳金德找工作，而且是台肥董事長的大位，令人匪夷所思。果真如此，鐵定被拿來大作文章，明年大選絕對扣分，蔡政府應該三思而後行。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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