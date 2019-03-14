自由廣場》非洲豬瘟與自經區

◎ 賴秀穗

韓市長要在高雄成立自由經濟貿易區，這讓我想起1997年台灣發生豬隻口蹄疫時，兩岸的經貿開始活絡，超過百萬的台商前進中國，兩岸人民來往頻繁，海防鬆懈，當時由於台灣的豬價遠高過於對岸，不肖商人將中國的豬肉及活豬走私到台灣來，也帶進中國獨有的豬型口蹄疫病毒，疫情蔓延全國，撲殺將近四百萬頭豬，造成國家經濟損失二千億以上，豬肉及相關產品不能外銷，養豬頭數由1400萬頭減少到五百多萬頭，養豬戶由二萬多戶減少到六千多戶，養豬業幾乎崩盤。許多豬農破產改行，因防疫措施不當，有六個農政高官受到嚴厲的撤職懲處，口蹄疫在台灣歷經了22年，每年花費將近二十億元來控制它，但至今台灣還尚未脫離口蹄疫疫區的污名。

然而口蹄疫的問題還未解決，就在去年八月中國又發生了更可怕的非洲豬瘟，不到半年的時間，31個省區的中國有28個省份，已經有非洲豬瘟的疫情。中國在處理非洲豬瘟的態度及方式，讓世界的流行病學專家跌破眼鏡，完全沒有照世界動物組織所訂的標準程序來處理 － 應在感染豬場內撲殺、焚毀或掩埋，不可將病死豬外移。不但如此，還說非洲豬瘟不會感染人，豬肉煮熟後可食用，因此病豬運到屠宰場屠宰進入市場，導致疫情迅速擴散而失控，官方稱已撲殺百萬多頭的感染豬，且疫情已經控制住了，很顯然的中國隱匿真實的疫情，依專家的預測，應該有30%的豬約一億三千多萬頭遭到感染撲殺或屠宰。

中國邊境的越南是世界第五大養豬國，飼養頭數約有三千多萬頭，在今年初已有非洲豬瘟的疫情，但越南防疫單位也隱匿了疫情，直到由越南來台灣的旅客所夾帶的豬肉三明治，在二月11日被我國檢驗出有非洲豬瘟的病毒，並向世界動物衛生組織報告後，越南才在二月19日宣佈有非洲豬瘟的疫情。越南處理非洲豬瘟感染豬場的方式與中國大同小異，因而在短短二個月內已有九個省份淪陷，疫情還在擴散中。東南亞國家的養豬頭數，約佔世界養豬總頭數的70%，從中國及越南對非洲豬瘟的處理方式及態度，可能在將來一年內，東南亞各國的養豬場都會淪陷，將是養豬業者的災難。

三月七至八日在台灣舉辦非洲豬瘟預防與控制國際研討會，受邀與會發表演講的學者專家，有來自台灣、英國、日本、韓國、越南及泰國等國，中國也受邀來了四個觀察學者，談到中國非洲豬瘟的疫情現況，這些學者專家都三緘其口，不願多談，但憂心將來非洲豬瘟一定會在東南亞國家蔓延，造成重大的損失。

所幸的，台灣方面從蘇院長第一天上任，就到海關視察防堵非洲豬瘟的防疫措施是否完善，就可看出政府對非洲豬瘟防疫的重視與態度。有位英國來的學者說，台灣在海關防堵非洲豬瘟入侵的措施，唯有澳洲可以相比。筆者也希望這樣的防疫措施能持續到解除威脅的時候。

中國非洲豬瘟的疫情，未來一兩年內還是在感染散播的高峰期，韓市長在這個時候要在高雄成立自由經貿區，這個經貿區主要是針對中國而設立的，在貨出去人進來，可能錢還沒賺到時，非洲豬瘟已經入侵高雄地區的養豬場，將造成台灣養豬業毀滅性的傷害，它的傷害絕對會比口蹄疫有過之而無不及。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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