自由廣場》（金恒煒專欄）蔡英文醒了嗎？

執政近三年，總統蔡英文終於醒了！？日前召開國安會議，反擊中國「一國兩制台灣方案」，誠如媒體評論所言，走出「正確的第一步」；這表示過去三年的「維持現狀」是錯誤的。蔡英文政府最大的問題在「人」，不掩飾表示民進黨沒人，所以用「老藍男」有理。充斥「老藍男」的政府，如何可能建構台灣的安全網？

「九合一」選舉慘敗之後，蔡英文起用「老綠男」蘇貞昌出任行政院長，可惜的是沒能大幅換上綠營的骨骾才幹之士，許多國安破洞的危機一一浮現；國安會的報告真可怕極了。這報告是不是出自新上任的副秘書長葉國興之手？很可能。對照葉國興決定重出江湖接受採訪的痛言：「台灣情勢嚴峻，敵人已在國內！」不正是此次國安會議的主旨！

蔡英文鄭重推出的「七項指導綱領」，從另一角度看，不啻承認過去沒有作為或倒行逆施。時代力量立委黃國昌在教育委員會踢爆台大財金系教授李存修竟身兼百分之百由中國上海市政府控股的企業董事，李存修大剌剌的無視法律、與敵共舞，是孰令致之？遠的如「國軍」將領到中國參加中共十一國慶，政府有嚴懲嗎？有立法修法嚴禁嗎？管中閔違法到中國任教，教育部長葉俊榮（背後當然是蔡英文）寧願自己下台也要「同意」管中閔出任台大校長。有管中閔、李存修這樣的校長、教師，才會產出中國所謂「惠台三十一條」，換句話說，葉、管的雙簧角色才是中共統戰的憑藉。

蔡英文為什麼重用葉俊榮？總統府事先得悉「四大老」公開信的消息，急忙滅火，召集院士們摸頭。諾貝爾獎得主的前院長李遠哲，原打算拒絕出席，蔡英文同意在會前給半小時「密會」，兩人針鋒相對，蔡英文說：「我到底犯了什麼錯？」李遠哲只舉一例，「你用葉俊榮而不用管碧玲就錯。」用龍成龍、用虎成虎、用藍成藍，如此而已。

蔡英文的姑息已成毛細管般作用，無孔不通了。上焉者如將領、院士、教授，下焉者如村里長；台灣至少有八個村里長到中國出任村委主任，包括台北市文山區忠順里長曾寧旖，更有台灣人到中國廈門出任社區主任助理。為什麼這些台灣人敢明目張膽的無視台灣法律？一句話，公權力蕩然，蔡英文軟腳蝦。別的不說，李明哲被中共非法逮捕、非法審判、非法監禁，台灣人民的人身自由都不能保了，蔡英文政府從上到下有大力抨擊？連美國宗教大使布朗巴克都選在ＡＩＴ向中國開砲：「美國不排除有具體作為。」香港政府最近要修訂「引渡中國條例」，結果咧？立委段宜康說：「政府也沒有在意。」台灣門戶大開，蔡政府咎莫大焉！

中資阿里巴巴集團為什麼可以在台灣成立「Tutor ABC」公司，還能取得註冊商標？內政部難道無權撤銷其登記？至於假消息流竄，立委王定宇質疑ＮＣＣ無作為，管碧玲點名主委詹婷怡不適任。蘇院長聽到了嗎？

從「熊貓」（什麼時候「貓熊」變「熊貓」？）到「自經區」，中國侵門踏戶絕不手軟，如果還有基隆市長林右昌這樣要替民進黨正名為「華人」民進黨，老實說只修「兩岸條例」，遠遠不夠。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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