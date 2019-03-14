自由廣場》「韓天電視台」噴飯有感

◎ 秦靖

上週末回永康老家吃飯，深受國民黨洗腦的父母正在收看「韓天電視台」，三十分鐘的新聞「滿滿」韓國瑜，彷彿購物直銷台。當聽聞韓國瑜在台南市立委補選站台助講時，一句「鬼混的政治人物和鬼混的政黨都要下台」的嘶吼話語，筆者口中的飯差點噴了出來。

鬼混，韓混說了算？「韓天電視台」天天韓國瑜，誇張行徑無法可管嗎？

首先，「鬼混說」並非韓國瑜第一次提出，洗腦伎倆就是「高雄市又老又窮」的翻版。今年二月，韓國瑜就嘗試以「台灣鬼混二十多年，完全在退步，讓人無法接受」的言論洗腦台灣人。所幸財信傳媒董事長謝金河、清大榮譽教授李家同紛紛打臉韓國瑜，「鬼混說」才沒有蔓延開來。

近日韓國瑜站台助選再提「鬼混說」，胼手胝足為台灣打拚的你我接受嗎？要讓這種低俗伎倆一再得逞贏得選舉的勝利？

韓國瑜在擔任立委時無所事事，鮮少出席提出法案；點頭附和陳庚金一番「能混則混、能撈則撈」言論的模樣歷歷在目；結果他卻要我們教訓鬼混的政黨與政客？

最後，新聞台變成直銷台，不斷置入性行銷韓國瑜，造神力道更甚於當年民族的救星、世界的燈塔—蔣中正，NCC無法可管嗎？媒體自律、民眾自發等說詞恐怕擋不住中國不斷進化的、裡應外合的統戰攻勢，小英政府應該斷然處置。

（作者為教育工作者，台南市民）

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