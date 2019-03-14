自由廣場》500元配合造神 恐違公平法

◎ 黃帝穎

媒體報導，小吃店、自助餐、飲食店甚多將電視鎖定在特定頻道，更傳出有人以每月五百元為對價要求店家鎖定頻道，而且不得轉台，為此臉書社群發起「電視頻道大轉台—全民調查動起來」、「抵制造神台，還台灣乾淨的新聞環境」，號召公民力量協助調查，台南在地知名音樂人也進行「安平區外食餐廳收視訪查」，短短幾天已查出數十店家配合鎖定特定新聞台。

究竟是誰每月花五百元要求店家電視鎖定特定新聞台，以配合造神或特定政治意識形態，除了有以資金干預新聞環境，涉及國家安全外，也恐違反公平交易法。

收買店家要求鎖定特定頻道，就算不論政治動機，因電視台收視率是重要商業宣傳資訊，因此仍應受公平交易法規範。

公平會第1231次委員會議通過的裁罰案，即指出「電視節目收視率調查結果，除提供資訊予業主製播節目參考，藉以提升對觀眾之服務外，同時並幫助廠商對廣告為有效之分配與投資。因此，電視收視率之公布對於交易相對人乃具有招徠之宣傳效果。是以，事業以節目收視率為行銷宣傳時，當就其重要資訊妥為揭露，且不得為虛偽不實或引人錯誤之表示，否則將使交易相對人陷於錯誤而為不正確交易決定，損害交易相對人及競爭同業權益。」

同一法理，每個月花大錢收買小吃店、自助餐鎖定特定頻道，已然以虛偽不實或引人錯誤方法製造收視率，恐使交易相對人（如廣告託播業者等）陷於錯誤而為不正確交易決定，因此不只網友以揭發及串連發揮公民責任，政府更應履行法律責任，查明花大錢收買店家鎖定特定新聞的幕後黑手及金流。

（作者為律師，永社理事長）

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