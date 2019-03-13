自由廣場》《林保華專欄》民進黨氣勢正在回轉

三月十六日的立委補選，藍綠激烈交鋒，尤其是台南與新北兩都。當選的立委只有一年的任期而要立即投入新的選戰，然而主要關係到「勢」而不能馬虎，尤其是走下坡的民進黨能否轉勢，才能為捍衛台灣的主權打好二○二○年的總統立委選戰。

去年九合一選舉後，大敗的民進黨沒有公佈他們的檢討結果，我們只能不聽其言而觀其行。我的感覺大致有以下的改進：

一，改變過去在捍衛主權問題上的軟弱與模糊立場，不論蔡英文總統還是蘇貞昌院長對中國及其代理人的挑釁言行，均給予堅決與明確的回應。二，在經濟上加速回應工商界和農民的需求，如五缺、台商回流與農產品外銷。三，堅持理念，但也依照實際情況做適當妥協，如無核家園、同婚專法；提高環保標準也多以補助與自願方式。四，提高薪資收入以刺激內需；但對物價上漲重視不夠。五，小圈子的用人方式有改變，國安與網路戰開始動起來了。

備受肯定的美台關係、新南向政策與軍力提高繼續得到提升。

總之，執政的民進黨正在擺脫失敗主義而繼續奮鬥，雖還沒有那麼令人滿意，但反映在網路人氣與民調上，蔡英文從最低迷狀態有所回升。反之，藍營則在比賽討好中國，尤其高雄要開後門來侵蝕台灣的國安；否定年金改革的二次年改出籠，市政上無能也已顯露，使有些民眾產生危機感。如果執政黨中央能夠繼續戰戰兢兢與運用正確的策略，與台灣的中國代理人的氣勢就有可能出現黃金交叉。對時局洞若觀火的陳前總統正在為民進黨打氣，保住民進黨，就是保住台灣。

我關注綠營內部的團結，台派已經很困難，如果再分裂，就是把政權拱手給中國代理人。綠營支持者將面臨逃亡或者進入集中營的抉擇。有些綠營支持者有怨氣我了解，陳前總統的特赦問題我也想了很久，因為政治、司法、道德與輿論糾纏而不易解開，甚至關係馬英九的官司。適當時候我會發表我的意見，但是目前不應為這個問題而情願把政權送給國民黨，扁案不就是他們的傑作，以此來污名化民進黨，要讓台派永不執政。

對蔡總統再有意見，也是內部問題，她絕對不是出賣台灣的馬英九。所以游錫堃前院長謝絕二○二○年參選總統，我相信賴清德也不會。我們只有一心一意支持民進黨推出的參選人並加以監督。

綠營支持者有鮮明的敵我意識，看穿紅藍的伎倆，但對假綠而抱個人目的者缺乏經驗而易受騙，但也逐步增強了識別力。鄭文燦與林右昌訪問美國，表明美國對民進黨有長期的期待。台灣應該善用目前的國際環境，務實而靈活的逐步實現自己的國家正常化。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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