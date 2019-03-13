自由廣場》參考澳洲反中國滲透立法

◎ 洪正

蔡總統近日於臉書發表《因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領》一文，值得國人給予高度肯定。一般而言，國安與主權的維護可分做兩面向，外部的國防與外交及內部的阻絕滲透，筆者認為，蔡政府雖在外部取得可觀進展，但在內部面對中國全方位滲透方面，卻是鮮少側重與關注，造成敵我界線難以劃分。

原因有兩點，第一，是中國透過經濟互賴、網路科技滲透台灣；再來是中國利用台灣的民主，進行反民主。過去，敵我雙方涇渭分明，因此我們可以將敵人排除在外；但隨著經濟全球化所帶來的「經濟互賴」與網路世界的「國界穿透性」，都讓台灣面臨與過去相當不同的棘手狀況。

因此，對於蔡總統頒布七大綱領，筆者雖給予高度肯定，但必須要問：下一步的實質行動應當為何？

目前，以美國為首的「全球民主防中連線」，早已針對中國進行內部滲透的問題採取實際行動。去年，澳洲前總理力推《反外國勢力干預法》與《外國影響力透明法案》兩部法案，正是因為體會到傳統法律工具，無法對付已經滲透進內部的「外國干預勢力」，因此，才迫切需要新的法律工具，來防禦中國對澳洲的滲透與干預。

如果我們已經認知到新任國安會副秘書長葉國興所言的「敵人已在國內」，那麼防中的下一步，就是打造台灣自己的防禦性法律武器，才能真正實現蔡總統所說的民主防護網。

太陽花運動五週年之際，許多政治人物都主張兩岸的政治協商應該「法制化」，從當時的《兩岸協議監督條例》，到現在《兩岸政治協商監督機制》。筆者必須質疑「真的有需要嗎？」台灣和香港不同，當年英國必須和中共談判，是因為地狹人稠的香港已飽和，若新界九十九年租約到期後無法確定，那麼將會影響資本投資的意願。而台灣，目前根本不需要跟中國進行談判。我們應該要法制化的，是護台防中法案，不是談判監督法案！

二○二○的總統大選，若再次向國際釋放親中訊號，那麼國際友台社會，將會失去挺台灣的理由，畢竟總統選舉，是全體台灣人民意志的集體展現啊！

（作者為基進黨新聞輿情部主任）

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