自由廣場》無力識別敵友的社會困境

◎ 陳嘉霖

習近平於今年一月提出「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統日前特別為此召開國安會議，並發表反制中國的指導綱領，內容涵蓋兩岸、民主法治、經濟、外交、安全、國防及社會等七大面向。筆者認為，這七大綱領內容溫和保守，不足以反制中國。

首先是「兩岸」項目，蔡總統仍以文明世界的思維看待中國政府，抱持「正面看待兩岸交流」的幻想，對於中國對台滲透，也僅提到「參考主要民主國家作為」來反制。這是天大的錯誤！台灣是地球上最受中國威脅的民主國家，其他民主國家用以反制中國滲透的作法豈夠台灣自保？民進黨政府應認清局勢，揚棄「兩岸」的觀點，將中國正名為「敵國」，戒慎看待所有的兩國互動事務。

綱領第二項「民主法制」，蔡總統提出推動《兩岸條例修正案》作為民主防護網，本文則認為「公投制憲」才是對抗中國最有力的法理武器。

再來是「經濟」面向，蔡總統提出「積極協助臺商回臺投資，促進產業轉型升級」，此項筆者贊同，但長期而言台灣應朝向社會團結經濟模式前進。

至於「外交」項目，蔡英文提出「結合國際社會，反制中共消滅中華民國主權行徑」。本文認為欲突破外交困境，關鍵還是在於「公投制憲」，國家正常化之後外交問題自然迎刃而解。

七大綱領也提到「安全」與「國防」，但並無明確新措施。台聯黨主張制定《反統戰暨反滲透法》，防堵中共的輿論操弄，並且恢復徵兵制以充實國防。

七大綱領最後一項是「社會」，蔡總統訴諸「加強社會溝通，凝聚人民共識，團結內部」的溫馨喊話。筆者理解蔡英文身為總統的憲政角色，必須兼容台灣社會的多元聲音。但是面對已被中共滲透的大眾媒體、教育機構，加上過去黨國教育遺毒，台灣社會陷入無力識別敵友的困境。

捍衛國家主權，必須建立在社會大眾正確的國家意識，因此政府應積極運用各種政策工具，以轉型正義為旗幟，導正錯誤的史觀，打破虛假中華民族觀點，建立本土觀點。並且政府應主動揭露中國各項人權風險，讓台灣社會真正認識中共的威權本質，打破「一國兩制」的錯誤期待。

（作者為台聯政策部主任）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/