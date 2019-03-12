社論》毋忘西藏人民！

這個星期天（三月十日），是西藏自由抗暴日六十週年，全球有一百多個城市以各種活動，紀念這一藏人起義的日子，聲援被壓迫的藏人，也關切因中國摧殘而可能被消滅的西藏文明。

在台灣，繼串連北、中、南「為西藏自由而騎（腳踏車）」活動後，十日在台北有「西藏抗暴六十週年大遊行」，以「浩劫一甲子」、「西藏要自由」為號召。同樣地，紐約有三、四千人冒雨集會力挺西藏，新德里也有三千人出面聲援。在德國，數百個城鎮升起西藏的雪山獅子旗，這是從一九九六年就持續關注藏人處境的具體行動之一，德國社會也關懷至少六百藏人政治犯，和「被失蹤」的十一世班禪喇嘛根敦確吉尼瑪。另外，「時代雜誌」（TIME）以流亡印度六十年的達賴喇嘛為封面人物，強調只有八十三歲的達賴能代表六百萬藏人。

另一方面，中國全力「消毒」。「新華社」宣稱「藏人享受歷史上前所未有的人權」；官媒「西藏日報」連續三天痛批達賴，為他戴上「分裂主義」、「國際反華」、「西藏動亂」等帽子。正在北京上演的「兩會」也加入圍剿行列，西藏黨委書記吳英傑指達賴在西藏「不受歡迎」，限制外國人去西藏是「考慮外國人健康」，不解美國人何以對此「耿耿於懷」。按美國的「西藏旅行對等法」，中國若不准美國記者、官員、遊客入藏，中方相關官員入境美國也受限制。

一九五九年，藏人為反抗中國揭竿而起，在人民解放軍鎮壓之後，中國直接接管西藏，達賴及追隨者流亡印度至今。中國把事件打成武裝叛亂，達賴是分裂勢力和動亂的源頭；但達賴一直強調以非暴力追求西藏自由自治，倡言世人要「擁抱世界的多元之美」，以包容、對話、互信、互愛化解個人、族群、國家之間的歧異。他慈悲、智慧、人本、謙卑的宗教家典型，備受世人推崇，既是西藏精神領袖，也是全球景仰的和平使者；諾貝爾委員會為他戴上和平獎桂冠，中國卻把他妖魔化為長角的惡魔妖僧。

這不是中國與國際社會普世價值背道而馳的唯一事例。同樣是諾貝爾和平獎得主劉曉波，只因參與起草「零八憲章」，要求中國當局做民主人權改革，不但被禁未能親自領獎，還遭關押至死。

達賴遭妖魔化、班禪「被失蹤」，只是西藏處境的縮影之一。事件發生六十年來，北京當局鐵血統治西藏，漢人大量移入，藏人在自己家園的政經社會地位淪為少數，人權、宗教、文化、語言飽受摧殘。十年前，藏人再群起反抗，中國壓制更甚，十年來至少已有一百五十六位藏人以自焚抗議苛政，聯合國及國際人權組織嚴重關切西藏飽受威脅的人權狀況，流亡各國的藏人領袖尤對西藏文明或因北京當局的惡行而衰亡，憂心忡忡。同樣的悲慘故事，新疆是現在進行式，穆斯林世界更為反感。

西藏處境最應令台灣引以為戒的，還在於一九五一年與中國簽訂「十七點和平協議」，但一如前此的國共和談，「和平協議」沒有帶來和平，反為西藏帶來北京政府的血腥鎮壓及暴虐統治，一張廢紙都不致如此禍國殃民。如今，國民黨人倡議台灣與中國洽簽和平協議，其不顧共產黨的詐騙本質，無視歷史慘痛教訓，自己選擇被併吞和奴役，墮入專制極權陷阱，非但居心叵測，也愚蠢至極，在台灣絕無市場。

台灣面對中國霸凌打壓，不能自欺欺人，幻想「和平協議」或「九二共識」可帶來雙方和平。台灣該做的，除了增強自衛實力，還要發揮民主軟實力，與西藏及新疆人民站同一邊。其中，邀達賴來訪，正由民間發起連署中。達賴曾三度來訪，進行宗教文化之旅；他的訪問，昨天開幕的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，本是好時機。其次，五、六月間台灣民間籌辦中的宗教會議也是適當場合。另外，達賴去年十一月曾與李遠哲等在達蘭薩拉進行「宗教與科學的對談」，一年後如在台灣有二次會，也順理成章。

維護普世價值，站在自由人權的一方，紀念西藏自由抗暴日六十週年，毋忘藏人，可從邀請達賴來台灣訪問做起。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/