自由廣場》（北社評論）TRA鞏固台灣民主

◎ 陳逸南

今年是美國的台灣關係法（Taiwan Relations Act、TRA）立法施行四十週年，喚起國人重視TRA。台灣人從威權體制爭取民主，流血流汗走過來，目前民主是台灣生存的依靠，也可作為走入國際社會的利器，因此需要不斷地鞏固。而TRA成為鞏固台灣民主的重要力量之一。

費浩偉（Harvey J. Feldman）大使曾參與「台灣關係法」的草擬。他一九九八年十一月七日來台灣演講「The Taiwan Relations Act－Past、And Perhaps Future」（台灣關係法—奠基過去、前瞻未來）時指出，TRA條文裡，「對西太平洋地區和平及安定的威脅」遣詞正好反映了「聯合國憲章」（United Nations Charter）的用字，尤其是第七條有關於侵略行為的定義。而將該區的和平及安定視為國際關切的事務，不但更直接和「聯合國憲章」的第七條接軌，同時也是對中華人民共和國視對台動武為家務事（internal matter）的最佳駁斥。

費大使在結語指出，總而言之，美國行政部門應切實執行國會所立的「台灣關係法」，繼續承認台灣存在（Taiwan’s existence）為一經人民多年努力奮鬥，而以多黨民主（multi-party democracy）、自由經濟存在，同時致力保護美國的在台利益。如果一個政策只能維繫美國在中華人民共和國的利益，卻忽略其在台的實質利益，並棄民主台灣未來前途於不顧的話，這種政策不但不實際，且一無可取。

想起二十一年前，費大使來台演講指出，TRA用來確保西太平洋地區的和平及安定，阻止中華人民共和國侵略、併吞台灣，以及鞏固台灣民主，他的高瞻遠矚、真知灼見，引人欽敬與感恩。

去年「九合一」地方選舉結果，讓人感受到台灣出現了「反民主」的暗流，威權體制殘餘的勢力的復甦，不願意放棄其享有的既得利益，以意識形態來迷惑人民，以取代人民的自由選擇，這股反民主的惡勢力，背後得到中國的暗助，令人憂心。

由地緣政治觀點來看，台灣民主的鞏固，正維繫著亞太地區民主陣線的穩固，絕不能被破壞。此項民主成果，已獲得國際社會的高度肯定與支持，大家應該珍惜。為了確保西太平洋地區的和平及安定，以及促進台灣民主的發展，善用TRA來鞏固台灣民主，具有特殊的意義。

（作者為台灣北社理事）

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