自由廣場》防制預售一屋多賣 不難

◎ 李基勝

日前報載，六十多名消費者付了近五億元買的預售屋雖已完工，卻無法過戶。因為建商一屋多賣，甚有六賣者。

當前預售屋交易保障制度有五：不動產開發信託、價金信託、價金返還保證、同業連帶擔保與公會連帶擔保。無一確保預售屋完工後，能登記為買方所有；頂多只能收回已付價金。

這不是無法解決的難題，若能於現行的不動產登記制度中增設預售屋的「預告登記」，既能讓民眾知道其擬購買之標的賣出與否，又能保障轉賣交易安全，更能確保稅收，還有助於實價登錄。

以上建議雖尚待立法，但類似制度已行之有年。承攬人為建商蓋房子，早就能就其尚未完工的標的設定抵押權登記，以確保其報酬（民法第五一三條）。吾人只須仿效上開制度，將預為抵押權登記的整個建物，依預售單位分別預告登記予買方即可。日後如有轉賣，亦得變更買受人，確保交易安全。

為什麼立法院法制局早已就此提出相關報告，立法委員與行政院還不提案增設這樣的登記制度，讓一屋多賣的歪風一再發生呢？

（作者為公務員，新北市民）

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