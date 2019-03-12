自由廣場》民進黨對不起太陽花學運青年

◎ 黃天麟

二○一四年三月十八日太陽花學生運動，所聚成的社會氛圍，造成二○一五年地方選舉國民黨大敗與二○一六年一月總統選戰民進黨奪取完全執政之局。當時沒有人會想到三年後，社會對太陽花運動的認同迅速萎靡，現在在台灣政壇上只看到親中媒體對二○一四年太陽花運動的批判聲，沒有一句來自民進黨黨政要員對太陽花學運成果之讚譽，亦未見對藍委的批判提出反駁，二○一四年三月造成的以本土為思考中心的社會氛圍，當今似已煙消雲散。

太陽花學運可以說是人民對馬英九六年「融中政策」的大反撲，ECFA簽署前後，台灣經濟已受中國大市場的磁吸下，經濟成長能量節節下降，馬英九又為服貿、貨貿協議趕路，引發大學生感受到台灣經濟災難已迫在眼前，終於引發學生們的一股強力、理性、愛國情緒的勇敢行動。

太陽花學運所掀起的社會「本土中心」的氛圍，為何在近三年時間內迅速銷聲匿跡？主要來自下列因素：

一、二○○五年修憲，兩大政黨（民進黨及國民黨）協商制定的小選區制，限縮了小黨的生存空間。「反中國經濟吸台」的「反國民黨」選票在「小黨當選無望」的制度制約下，完全流向民進黨，使民進黨大勝。換言之，太陽花學運的最大受益者為民進黨，真正投身、啟蒙該運動之當選者寥寥可數。

二、基本上，自始民進黨對ECFA等之「一中市場」並未反對。在二○○八至二○一○年簽署ECFA及至二○一四年太陽花運動的六年時間，民進黨所採的態度是不反對但亦不贊同的模糊政策。「反ECFA」的主角當時是本土社團及台聯黨，但二○一六年大選，台聯受小選區及新生政黨「時代力量」之夾擊而全軍覆沒，台灣少了一支極力抗拒中國「以經促統」的政黨，促使一中市場之歪論，迅速復活蔓延。

三、二○一六年中國國民黨大敗，北京埋頭深思對台政策，更積極地採取對台灣民眾之滲透，前後採取三中一青、一代一線、百校千生，積極滲透各大學及中學、小學，頒布卅一項「惠台」措施，核發台灣人居住證。但中共的滲透並未受到民進黨老藍男政府官員應有的重視，加上藍色媒體之渲染下，二○一七年底支持「加強兩岸經貿關係」之民眾已高達六成，創歷史新高，加速「韓流」之氾濫，成為二○一八年十一月選舉勝負的關鍵因素。

太陽花學運締造了一股台灣的「反一中市場」浪潮，但卻未受執政的民進黨重視，甚至「藐視」。「加強兩岸經貿關係」是否還是民進黨的政策選項？若是，與中國國民黨無甚大差異，二○二○年的選舉民進黨危矣！

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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