自由廣場》華人的民進黨？ 林右昌你還好嗎？

◎ 吳哲文

基隆林右昌市長自初當選以來已四年多，其治下基隆亦較國民黨長期執政時期多有改善，於去年一一二四民進黨大慘敗時尚能連任，足證其實力不惡，但近日其訪美、於紐約台僑會館發表演說所云之「華人的民進黨」新主張，令堅持台灣認同者有認為不解與可疑之處，爰在此提出商榷。

舉個例子，英國保守黨有哪位政治人物說要讓該黨成為全盎格魯撒克遜人的保守黨嗎？德國基民盟有誰講過要讓該黨成為全日耳曼語族的代表政黨嗎？若有誰敢如此主張，恐怕將會被其主張範圍所及的他國政治人物視為荒誕不經的謬論。因為這些國家即便是相近的政治光譜也早就各自有代表的政黨了（例如奧地利人民黨之於德國基民盟、或澳洲自由黨之於英國保守黨），為何要被前殖民母國或同語系大國的同類政黨代表？但林市長的此番主張卻與之大相逕庭，若其「華人的民進黨」主張獲得推動，大概會一舉得罪光譜相近的馬來西亞民主行動黨、香港民主黨等外國政黨吧？

一一二四大慘敗後，台灣認同者對於選舉結果感到不解與悲痛、對中國不斷侵略台灣的現況感到憂心，並且想要找出破解現有困局的對策，這些都是可以理解的事情。但林市長的此番主張卻是搞錯問題重點兼開錯藥方，事實上台灣現在政治經濟社會文化等諸多問題的最大根源，在於政治共同體的界限與國家認同尚未確立，在法律體制上，從中華民國憲法及其增修條文到包含刑法及兩岸人民關係條例等的法律，無不有足以使懷抱中國認同、並以侵略併吞台灣為己任的被統派鑽營的漏洞，以致台灣從國家安全到社會治安再到媒體等方面，都已經是千瘡百孔亟待修補的局面。如果想要亡羊補牢，應該運用僅剩一年不到、後勢未卜的立法院多數盡速修補相關法制、減少滯台中國人遂行各種非典型侵略戰的可能性，而不是在這時候就政治共同體的界限提出「華人的民進黨」之類模糊式的主張，這種對現在的台灣只會更加不利，因為這會被中國及台灣內的中國扈從者視為民進黨在國家認同立場上的退縮！希望林市長三思！

（作者任職文化產業，新北市民）

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