《鏗鏘集》 公道伯去老Ｋ化

前立法院長王金平7日舉行「參選2020總統大會」，正式宣布參選2020總統。（記者方賓照攝）

公道伯的參選演說很新奇，明顯「去國民黨」，沒有藍旗，不提「國民黨」、沒有「光榮黨史」、「九二共識，一個中國」；抄來唬人的名言，不是出自台灣人或中國人，而是曼德拉和甘迺迪。

公道伯有他的長處，善觀風色，工於喬事，不涉爭議，看不出有何遠見，可貴的是還算誠實，不至於姓白，但替他操刀新奇演說的助理卻只是百家雜抄之輩。

搬曼德拉壯膽，犯了兩個基本錯誤：除了參選年紀相當之外，他們的境遇完全相反。曼德拉反抗白人少數統治，一輩子在坐牢；公道伯卻是依附外來戒嚴統治者，靠躲閃與喬事功夫，一輩子權貴。

用曼德拉的名言套「兩岸」關係，話又引錯。曼德拉曾痛罵白人總統戴克拉克，卻願意與他同享諾貝爾獎，受到質疑，才拿與戴克拉克談判解除種族歧視的情境回答：「要與一個敵人（對手）和解，就必須跟那個敵人合作，那個敵人會成為你的夥伴。」

曼德拉談的是與國內政治對手「和解」，不涉國家主權，「和平共處」是誤譯。曲解這句話，套到「兩岸關係」便脫離現實，中國意圖併吞台灣，並非平起平坐，和平共處。

一九六一年，哈佛大學蛋頭學者替甘迺迪寫的聯大演說，論述核子武器的恐怖，人類必須終結戰爭，否則戰爭會毀滅人類，理想確實如此，美、蘇核子對峙尤其如此。

但甘迺迪演說，五十八年過去，到處戰爭不斷，越戰、以阿戰爭、印巴戰爭、兩伊戰爭、美國的兩次伊拉克戰爭、蘇聯和美國入侵阿富汗；「沒有戰爭」的反而是台海。

公道伯不敢跟著喊「和平協議」，卻以終結戰爭來唬弄；要在沒有戰爭的地方終結戰爭，豈非沒事找事，或別有用心？（作者王景弘，資深新聞工作者）

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