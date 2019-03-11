社論》豈可坐視台灣民主敗於敵人的網路戰爭？

本週末第二波立委補選投票。目前看來，網紅政治大行其道，韓流似乎威力不減，藍軍選情堪稱穩定；相對的，民進黨的士氣則顯得低迷不振。民進黨選情如何，看似只是一黨之私；然而，由去年九合一該黨大敗之後，台灣社會即瀰漫親中氛圍，統派政客氣焰高漲，網紅政治逐漸取代專業，主宰選戰成敗，甚至國家走向與認同，可以看出民進黨﹙或可說本土政黨﹚選情如何，意義與影響顯然超越政黨層次，而決定了民主素質之良窳，及兩岸關係的未來走向。

其實，選舉型態丕變，網紅政客崛起，尤其媒體自甘淪為政治造神的工具，首要衝擊便是導致民主之多元、包容性內涵的變質，以及政治文化的低俗化，形成徒有民主之名，實則充塞不容異議、黨同伐異的肅殺之氣。而民主本是台灣對抗中國的利器，一旦民主的價值與秩序崩解，無異台灣人自動解除精神武裝，最後只能束手就擒，被強行納入中華帝國的宰制之下。而眼前在台灣上演的諸種亂象，似乎到處是失控、混沌、對抗與衝突，無不印證吾人的憂心，台灣的核心價值與優勢，正受到前所未有的衝擊，面臨崩解危機。

網紅造神蔚為流行，充斥危言聳聽的假新聞，企圖影響一般民眾的認知，使之淪為盲從於情緒、意識型態的狂熱粉絲。它的操作模式，首先是將網紅政客吹捧成不容質疑的神，因此即使「假大空」﹙假話、空話、大話﹚的牛皮被戳破，依然不減損粉絲之崇拜，「神」依舊走路有風，頭頂上金光閃閃。君不見，某神從選舉以來，即以「出一張嘴」為特色，大大小小天馬行空的政見脫口而出，引發議論，但在粉絲眼中卻成為具有想像力與施政遠景，及拚經濟之典範。但當選之後，這些政見卻脆弱似一張薄紙，一戳即破，只好不斷推出一些新的狂想，「以債養債」，就算為識者看破手腳，但是支持度似乎未見下滑，可見這類政治網紅已成功晉升神格等級。尤有甚者，當前特定媒體造神之瘋狂程度，即使當世之大獨裁者，如北韓金正恩、中國習近平恐亦不及，五千年之中華歷史似乎只此一人了。

網紅政客操作的第二個特色，即是自認是世界中心，外在世界應該環繞核心而運行。然而，現實世界卻非如此，自有其運轉規則及評價標準，並不會隨著粉絲的狂熱與主觀意志而轉移，因此網紅政客的操作手法只好斷章取義、將小事無限放大。例如，最近韓國瑜市長親征星馬拚經濟，自豪拿到一億元台幣農產品出口合作意向書，實際上與去年台灣農產品外銷出口五十四．七億美元總額比較，只是皮毛而已，而日前農委會以國家隊方式參與日本東京國際食品展，更是一舉拿到二十三．七億元台幣訂單，韓市長之功何足道哉。但網紅市長的尺寸功勞卻被統派媒體吹捧上天。再如，網紅政客高調出國拚外交，想要會見的地主國政要紛紛缺席，反觀低調出訪的桃園市長鄭文燦卻得到美方高規格接待。如此對比並非貶低網紅市長的用心與努力，只是凸顯國際社會的客觀形勢。鄭文燦得到高規格禮遇，並非肇因於個人的自我膨脹，而是國際社會逐漸形成對抗中國崛起的氛圍，台灣在美國新的印太戰略中，由於地緣政治的重要位置，以及成功的民主改革、經濟打拚故事，而成為不可或缺的角色。因此代表本土政權核心利益的鄭文燦訪美，能夠得到重視；而那些一味向中國傾斜的網紅政客，在這個國際抗中的戰略架構中自然無足輕重。

在親中勢力與中國網軍的操作下，台灣的網紅政治顯然以紅潮為主流，在網路社群中，既吹捧造神，亦以國家集體的力量與資源追捕獵巫，例如封殺台獨藝人、台獨商人等，對認同本土者展現強大的威嚇力量。網路世界，是否應該設立監管機制，一直爭議不斷，但是在學術爭論之餘，若不正視在現實世界中，部分專制獨裁國家正利用安全監控的缺漏，對民主自由國家的網路社群進行不對等的駭客攻擊，則民主體系恐有崩潰之虞。去年大選，台灣民主不僅敗於選舉，更敗於網路戰爭，導致多元自由的民主政治文化幾乎崩塌，如今再不亡羊補牢，設立安全防護屏障，國家的傾覆恐亦不遠了。

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