自由廣場》AIM-120與台灣空防實力

◎ 宋磊

印度、巴基斯坦空戰，意外扯出台灣的空中武力。以我國空軍現有的飛彈來說，台灣向美方採購的「AIM-120先進中程空對空飛彈」（Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile，縮寫為AMRAAM）性能相當優異，不但具備「視距外」的作戰能力（視距外表示無法以目視的辦法辨別目標，距離長短並無嚴格定義與範圍），更擁有主動雷達導引的優勢，是美軍現役及美國盟邦相當重要的一款飛彈，台灣在2000年獲得此裝備，不但確保台海空優，更成為嚇阻中共的利器。

AIM-120先進中程空對空飛彈又稱為Slammer（監獄），具備全天候、超視距作戰（Beyond Visual Range）的能力，型號從早期的Ａ、Ｂ、Ｃ到最新的Ｄ型，晚期還發展出悍馬車裝載的「地對空飛彈」。台灣空軍使用的型號為AIM-120C-5、7，最大射程超過100公里，不但能與中共現役的中程空對空飛彈AA-12較量，在實戰經驗上，該型飛彈不但獲得高命中率，特別是波士尼亞戰役創下單機獵殺三架敵機的紀錄，更加確保該型飛彈在全球軍武的地位。

台灣大約是在2000年向美方採購200枚AIM-120飛彈，2007年再度購買218枚，分別部署在花蓮與嘉義基地的F-16機隊。在空軍三型主力戰機中，早年由於F-16配備「半主動雷達導引」的AIM-7麻雀飛彈（半主動導引的最大缺點就是訊號幾乎不能中斷，在空戰中飛機在飛彈擊中目標前不能有太大的飛行動作，否則飛彈會失去導引無法接收母機所給予的訊號，進而無法搜索目標），在幻象與IDF戰機的相比下略微遜色，所幸在台海軍力持續失衡的狀態下，美方認為我國空軍F-16機隊需要性能更佳的視距外打擊能力，因此特別允許台灣擁有性能優異的中程空對空飛彈，以應付日益強大的解放軍。

空軍在擁有AIM-120飛彈後，不但在全天候的制空作戰中更為強化，台灣整體空防力量由三款性能強大的中程空對空飛彈所組成，包括F-16配備的AIM-120，幻象的MICA雲母、IDF的天劍二型更是台灣嚇阻敵機進犯的裝備，也讓我國在亞太地區擁有相當強大的空防實力。

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

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