自由廣場》海軍應重啟光華五號

取代老舊的諾克斯

◎ 張豐麟

海軍一六八艦隊的諾克斯級巡防艦FFG-938寧陽艦，停泊在基隆港東五碼頭時，遭準備停靠的沙烏地阿拉伯籍薩瑪號（NCC SAMA）化學貨輪撞擊，薩瑪號排水量四五四七一噸，足足比排水量約四千噸的諾克斯級巡防艦大上十餘倍，造成寧陽艦左舷甲板部分凹陷撕裂，同時也讓國人看到諾克斯級艦歷盡滄桑的畫面。是的，我們中華民國的諾克斯級艦是目前全世界所有海軍中，唯一還在使用二次世界大戰蒸氣鍋爐機的一級艦！

蒸氣鍋爐不但消耗海軍寶貴的人力，穩定性也不足，寧陽艦的姊妹艦FFG-936海陽號巡防艦，便曾發生鍋爐熄火，近三百名官兵在海上漂流十五小時，等待以拖帶方式進港。

原本諾克斯級為臺灣海軍的反潛主力，但目前已藉由接收美製派里級取得美軍現役的先進拖曳聲納設備，探測距離已提升數倍，而諾克斯級服役近五十年，實在應該啟動汰換作業以節省寶貴的募兵人力。

「二○一八高雄國際海事船舶暨國防工業展」中科院展出「光華計畫—戰鬥系統整合方案」的海龍王SDK戰鬥管理系統，其開放性及模組化架構，讓系統具備高適應能力，不僅可整合艦上偵測器、武器及戰術資料鏈路系統，執行空中、水下等作戰任務，可以選配拖曳聲納與反潛魚雷，並搭載於新發表之輕型巡防艦，該艦全長八十五公尺、寬十三點一公尺、吃水三點二公尺、排水量一四○○噸，最高航速可達卅節、續航力五千海里，全船僅需七十名人員就可出勤，噸位約等同海軍於一九九○年代濟陽級巡防艦、成功級巡防艦、康定級巡防艦成軍後所計畫的二級艦，又稱光華五號計畫，該級艦配備一座七十六快砲及十六枚防空飛彈與直升機起降甲板，儘管滿載排水量僅一五○○噸，防空火力卻比臺灣三六○○噸的康定級以及四千噸的諾克斯級要強大。

現今徵兵制已無回頭之可能性，此次寧陽艦遭撞亦凸顯出汰除老舊艦種，改由高度自動化的輕巡防艦入替實有其需求，因為以五艘配備拖曳聲納的輕巡防艦替換老舊的諾克斯級即可以節省一千名艦艇兵員，遑論原本規劃的十二至十六艘輕巡防艦可以省下多少人力與公帑，加上配合國艦國造政策可以落實產業生根實為一舉數得，海軍實在應認真思考重啟光華五號的規劃案。

（作者為臺灣海洋大學航運管理所碩士）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/