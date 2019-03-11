自由廣場》311福島核災8週年談PM2.5恐懼症

◎ 沈政男

就在三一一福島核災前夕，前總統馬英九公開說，「蔡政府堅持反核，罔顧民意，因為最新民調顯示，五成多民意同意重啟核四。」拜託，馬英九是不是忘了，是誰在二○一四年宣布封存核四？

核電民意的消長要看長期，而且要深究箇中動力，否則就會像馬英九一樣短視近利。何以核四封存以後，這幾年挺核四的聲浪又起？主要原因是台灣人罹患了「PM2.5恐懼症」，以為「空污等於肺癌」，於是一聽說核能最不會產生PM2.5，有些人就又想要擁抱核能了。

空污老早存在，大家不以為意，直到世衛在二○一三年將其列為「一級致癌物」以後，台灣人開始「談空污色變」。事實上「一級致癌物」名單洋洋灑灑，比如加工肉品、鹹魚、天然黃麴黴素等，但人們會對這些東西恐慌嗎？為什麼一談到空污就害怕到以為「投票換首長就可以換掉空污」？

或許有人會說，「加工肉品可不吃，但空氣不可不吸」，那就來看另一個「一級致癌物」輻射線。不是醫院的輻射線，也不是核災的輻射線，光是天然輻射線就好，比如日常環境裡的氡氣，依據美國估計，每年因氡氣而產生的肺癌病例，僅次於香菸，但台灣人有在怕氡氣嗎？沒有，因為尚未形成「輻射恐懼症」。

空污當然必須設法降低，但絕不能拿核災風險來換空污！馬英九講了一堆挺核四的理由，卻完全不提核災風險，這跟鼓吹「以核養綠」的人一樣犯了相同錯誤。誰不知道蓋個核四廠就能抵過一堆火力電廠與綠能發電？但台灣必須反核的最大理由，就因核災風險是一個大大的「×」，高高懸掛在所有核電廠上空，成為你難以估計的成本變數。

車諾比核災之後，反核民意高漲，過了幾年又消退，而正當眾人以為核能安全無虞時，福島核災爆發了。福島核災八年了，民調顯示，有六成的福島居民仍對輻射有疑慮，更不要提八年來日本人所付出的有形與無形成本。馬英九說，「全世界核能使用都在增加」，問題是有哪一個國家像台灣那麼地狹人稠，又處在地震帶？連日本都比不上。反核與減碳必須因地制宜，而以台灣來說，核災風險明顯大於空污風險，而且核四「拼裝車」之可靠度遭到質疑，我們絕對不能再走核四復辟的回頭路。

（作者為醫師，台中市民）

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