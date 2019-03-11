自由共和國》余杰／腐魚發臭從頭起

《成報》董事局主席谷卓恒在推特上發文揭露，習近平家族貪腐嚴重。（取自谷卓恒推特）

余杰／旅美華裔人權作家

土耳其人有一句諺語：「腐魚發臭從頭起。」這句話被土耳其詩人烏韋伊西寫入他生動有力的教誨詩篇中。這位詩人對奧斯曼土耳其帝國末期統治集團的內部腐化給予猛烈抨擊。當時，蘇丹在深宮中花天酒地，對民生疾苦不聞不問。上行下效，一些不學無術的流氓無賴出錢買下官位，還另外僱傭替身幫助處理政務，自己卻在家中收取賄賂。於是，整個帝國的政治江河日下。

這句古老的土耳其諺語正好契合今天中國的現實。習近平掀起的反腐運動，一開始有聲有色，獲得「苦秦久矣」的民眾喝采。但習近平進入第二個任期之後，打虎運動仍然繼續，不斷有大老虎被揪出來示眾︱︱胡錦濤時代的整個中央軍委，除了作為主席的胡錦濤一人之外，所有的成員、將星閃爍的上將都已鋃鐺入獄；但是，民眾早已陷入「審美疲勞」，再也打不起精神來鼓掌了。根本原因在於，民眾並未享受到打虎的成果，主持打虎運動的「打虎將」，卻被揭露出他本人才是真正的大老虎。

繼郭文貴在美國「幫助中共反腐」之後，「郭文貴第二」谷卓恒又高調登場。流亡美國的中國富豪、《成報》董事局主席谷卓恒在推特上貼文揭露，習近平家族貪腐嚴重，超過了過去包括江、朱、李、胡、溫、曾等幾大家族。近日他會慢慢揭示習近平家族的貪腐情況，包括其在廣東和香港的全部資產。

據谷卓恒透露，從香港被抓回的中國超級富豪肖建華的資產，被一間名為秦川大地的公司接管，涉及資金規模有萬億美元。秦川大地公司的股東是習近平的姊夫鄧家貴，鄧家貴所控制的資金規模，遠遠超過中國富豪排行榜上的那些名流。鄧家貴才是名副其實的中國首富。而習近平不可能對姊姊、姊夫的財產狀況一無所知。

谷卓恒還在推特上說，自從揭露習近平家族的腐敗真相後，自己在香港受到跟蹤和電話威脅，甚至有過被綁架的經歷，但他絕不會妥協，並且「有信心把那把破鐮刀和那把破斧頭扔進歷史的垃圾堆」。據說，他到美國之後，已得到FBI的保護。

與郭文貴一樣，谷卓恒的背景複雜而神秘。由中國政府控制的香港《大公報》曾公開指控谷卓恒是經濟罪犯，並稱他已在國際刑警紅色通緝令名單中。也有媒體報導說，谷卓恒的另一個身分是中國總參情報二部的特工，他曾手持高級軍官的證件出入香港。

谷卓恒或許真的是中國情報部門的「內部人士」，也正是因為他的這種特殊身分，讓他像郭文貴一樣，知曉不少中共的內部機密情報，包括習近平家族的腐敗情況。所以，他的爆料，寧可信其有，不可信其無。

習近平是最大的老虎，這一事實說明，腐敗之於中共，是制度問題，英國思想家阿克頓有言，「權力導致腐敗，絕對權力導致絕對腐敗」，掌握了絕對權力的習近平，必然是絕對腐敗。

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