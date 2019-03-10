自由廣場》藍市長們假仙扮好人

◎ 林文彬

群架四起，治安惡化，行政院長蘇貞昌表示，若特種行業門口再發生鬥毆，就要換掉地方警察局長。但此番宣示喊話，卻馬上遭高市、中市、新北市等市長圍剿、吐槽，令人不知所以。

其實，選民應該問這幾位市長，這樣的批評不是在分藍綠，那甚麼才是藍綠；這不是一百分的政治，那甚麼才不是政治？真是令人厭煩。

蘇貞昌身為行政院長，針對國內治安問題，當然有責任通令整飭，要求警察局長加強轄區治安整頓、預防。這是一種指揮命令，也是一種職責權能。但藍市長們卻假仙扮好人，見縫插針，假為警察局長求情說項，實為擾亂指揮，打擊威信。於人於己，都是最不良的錯誤示範。

治安是全國議題，關係國家政經穩定，民眾安居樂業的基石，中央重視且宣示大力改善維護的決心，各地自當樂見其成，而共謀事功，怎麼又是先亂成一團，讓百姓看笑話，讓警察局長有退路呢？

治安敗壞的因素很多，但關鍵是政治人物，不是更應該知所檢點嗎？不當的言行都將損及公民社會的建構，以及良善理性的建立。更何況治安不分藍綠，大家一條心，才能匡正社會，導正風氣。但諷刺的是，就曾有過黑牌的民意代表指著警察局長的鼻子在議會罰站，要求警察做好治安，別讓治安惡化了；並且強烈教誨文化單位一定要把文化提升，做好文化的工作，讓地方有文化，洗刷文化沙漠惡名，還撂話做不出來就下台。這樣，到底要不要換，要不要下台？答案不是很清楚嗎？只要少一些這種政治人物，社會不就好了。

（作者為雲林縣議員）

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