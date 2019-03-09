社論》為什麼不問中國能撐幾天？

中國這兩年擴大對台灣文攻武嚇，但渡海犯台絕非中國上策，中國擴建軍力，最大作用在以武嚇配合文攻，妄想「不戰而屈人之兵」。（美聯社檔案照）

過去一年，常聽專家及政客預言，中國要在某年以武力「統一」台灣；中國的退將更妄言中國動武，一百小時便可以把台灣解決；台灣能撐幾天竟成話題，連立法委員也質詢國防部長，共軍來犯，台灣能撐幾天。

這些紙上談兵，只是不負責任的瞎扯，但為什麼不問如果中國動武犯台，中國能撐幾天？唱衰台灣者不會質疑中國的能力，因為他們從未認真考慮渡海作戰的難度與代價，也不信美國會介入，盲從宿命論，失敗主義，相信中國動武，台灣必敗。

「革命不是請客吃飯」，用武力攻佔台灣更不是請客吃飯，否則中國早就動手了。中國軍力相對雖比台灣強大，但台灣也有足夠自衛和反擊力量，有台灣海峽的天然屏障，有國際支持。

中國有核子武器，有大量飛彈、戰機、軍艦、科技武器，乃至二手貨航空母艦和龐大兵力，但它對台灣用武，要付出極高代價，即使成功也得不償失。它對台灣用武的選項，受到三個重要因素的節制：

第一，國際干預：美國與中國建交，以台海和平解決分歧為基礎，美國依台灣關係法有維護地區和平與穩定的承諾，和提供台灣防衛武器的責任，同時美國與日本的安保條約是戰後國際秩序最重要的一環，「周邊有事」意指包括台灣地區，危機爆發，美國必然結合盟國干預，中國不能不考慮這個因素。

第二，經濟風險：中國經濟發展靠國際經貿往來，它對台灣動武，要面對主要貿易國的經濟制裁、海運保險費暴漲，進出口、供應鏈受阻斷，外商撤退、股市慘跌、能源供應可能中斷。美、中貿易戰已暴露中國經濟的脆弱和內部問題的嚴重。

第三，軍事能力：中國對台灣動武，可能的劇本包括對台灣封鎖、奪取南海或金馬外島，以飛彈攻擊台灣軍事基地、工業生產及基礎設備，以想像的電子武器癱瘓台灣通訊、指揮、交通、生產系統，乃至用核子武器把台灣毀滅。

以台灣及美、日兩國在地區的偵察、監控、情報能力，中國要發動突襲，「速戰速決」幾乎不可能，中國行動一有異常，國際社會便可介入嚇阻和預防；飛彈攻擊會受台灣還擊，台灣不投降，僵局仍在；封鎖台灣挺不住內外壓力，兩敗俱傷；攻取外島並沒有太大意義；要對台灣登陸及空降聯合作戰，需要長時間的集結，而中國登陸作戰船隻數量不足，要渡過比英吉利海峽寬兩倍以上的台海登陸作戰，以台灣反艦艇飛彈系統的性能與射程，將使共軍的遭遇比古寧頭登陸還慘。

受這三個因素的限制，如戰事陷入僵局，對中國顯然不利。過去的戰史，時空環境雖不同，中國的紀錄並不佳：一九四九年十月二十四日，解放軍用漁船運兵登陸金門，撐了三天三夜，全軍覆沒。

一九五八年「八二三砲戰」，中國猛烈砲擊金門，九月十九日美國增援八吋巨砲運抵金門，十月二十五日中國宣布雙日停火。一九七九年二月十七日，中國進兵越南，爆發邊境衝突，撐了三週又六天，傷亡六萬人，中國在僵局下撤軍。

中越邊境衝突，坦克、大砲、軍隊、補給可以由陸路前進，比渡海作戰單純太多，結果尚且如此，渡海犯台絕非中國的上策，它擴建軍力，最大作用在以武嚇配合文攻，妄想「不戰而屈人之兵」。

中國文攻武嚇的策略，要能成功，需要有台灣的「內應」。台灣因為國家認同分歧，再加中國滲透，「統獨」對立，最缺心防，沒有團結對外的共識。一些政客、專家質疑台灣「能撐幾天」，就是有意無意在唱衰台灣，配合中國計謀。

蔡英文總統宣示台灣有成功防衛中國第一波攻擊的能力，國防部長嚴德發在立法院宣稱，「如果中共武力犯台，我們有能力使敵人失敗」，這是台灣防衛能力的自信。

基於如此自衛能力和國際情勢，台灣「能撐幾天」，是政治領導層的抵抗決心與意志問題。國民黨政客公開主張要與中國簽和平協議，接受一個中國，依賴中國拚經濟、發大財。如果這種政客執政，中國根本不必動武，只等簽字受降。

行政院長蘇貞昌比喻用掃帚也要抵抗到底，就是抵抗的意志與決心，國民黨政客裝聽不懂，他們甘當中國的內應，恐嚇台灣「能撐幾天」，而不敢懷疑一旦動武，中國又能撐幾天！

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