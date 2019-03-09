自由廣場》善於明哲保身的吳敦義

◎ 志遠

雖然不少國民黨員認為吳敦義年紀偏高、民調偏低，不太適合出來競選二○二○總統大位。但是吾人回顧過去馬王政爭、黨員進入台大校園鬧事的黃絲帶活動和台大管中閔校長被彈劾等案，吳敦義當時的立場和態度來看，他不愧是國民黨檯面上政治人物中最善於明哲保身的一位，只可惜因精算過頭而不敢大破大立，錯失了貢獻國家和改造國民黨的契機！

二○一三年馬王政爭，馬陣營決定召開批王記者會前，曾邀集時任副總統吳敦義參與決策會議。吳當時力主事緩則圓。此案經台北地檢署調查後，以查無事證結案，相關人等皆未起訴。反而是黃世銘被判洩密罪定讞，馬則被依違反通訊保障及監察法、刑法洩密罪和個資保護法等罪起訴，最高法院正審理中。吳敦義於關鍵時刻明哲保身，但不敢出面阻止此政爭，此為明證一。

去年五月極力挺管中閔擔任台大校長的自主聯盟，曾發起在台大傅鐘靜坐及遊行黃絲帶活動。時任國民黨主席的吳敦義表態，希望黨員不要介入校園、縣市長參選人不要進入台大造勢。然而馬英九、洪秀柱、多位藍營人士仍執意前往。此活動最後不幸演變成挺管民眾和反管學生對罵，還拉扯台大學生衣領勒頸等人身攻擊事件。吳敦義於關鍵時刻明哲保身，但不敢大力阻止黨員進入大學校園滋事，此為明證二。

今年一月在爭議中管中閔上任台大校長，對於外界各項質疑或監察院約詢，均不願親自釋疑。監察院經過多方仔細調查管自二○一二至二○一五年擔任政務委員、國發會主委期間諸多兼職事證，以七比四票數通過彈劾案，投下贊成票的監委中，更有馬英九提名的監委。國民黨前立委孫大千對此竟呼籲吳主席應出面發起群眾運動，包圍監察院。善於明哲保身精算自己利益的吳敦義，當然不敢挺身帶領國民黨勢力徹底退出大學校園。對於這樣沒有是非、只顧追求自己利益的政黨，台大師生和中間選民都看在眼裡。

由此可知，聰明的吳敦義主席需要更有魄力，為所當為，多為人民福祉著想，才有機會更上一層樓！

（作者從事自由業，台北市民）

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