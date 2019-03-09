◎ 彭明敏

光陰似箭，又快要選總統了。

從前美國總統選舉時，有一名評論家戲稱「我們選總統，其外貌非常重要。有點笨也沒有關係，有很多專家會幫助他，但其外貌一定看得舒服才行，因一旦當選，幾乎每晚在電視新聞上出現；如果選出聰明絕頂的豬八戒，美國人民慘矣，每晚電視上看那個討厭的傢伙，看了四年、八年，對我們的生活品質影響太大了」（前述引用非精確，經著者延伸）。果然，歷代總統艾森豪、甘迺迪、雷根、布希父子……不管政策對不對，個個「貌似人君」，講話動作談吐極其「美國」，百看不厭。歐巴馬是革命性的異例，血統顏色都不對，不少白人甚至有的黑人心有「異和感」（日語）。

羨慕美國人，總統選舉看得那麼輕鬆、幽默、開玩笑。其實，美國兩大黨雖然提出不同政策，不論哪一黨執政，對普通老百姓生活，不會有劇變，雖然抱怨，都可以接受的。

反觀台灣，則另一天地，普通選舉已是嚴肅緊張，你死我活的戰場，誹謗官司此起彼伏，可見口水戰之猛烈，遑論競選總統，豈可言笑。

這次大選的特色是在野黨徹底看不起執政黨候選人，以為躺著推出一個西瓜也會贏，故有志一同爭著要撿便宜貨。

至於執政黨，一切歸於本尊。敕令一下，百臣齊唱「鞏固領導中心，團結支持連任」，兩千青年、八百女醫廣告聲援，還有國際人士教訓台灣人一定要支持連任。令人回想當年蔣介石欲違憲參選三任，群臣號稱「大敵當前，團結一致，鞏固領導中心」，動員各縣市議會、百業公會，紛紛上電恭請連任，真是「團結，團結，多少醜惡假汝之名以行」。

這次總統選舉，確實重要，可以說二千多萬人的命運取決於它，在野黨候選人不論誰當選，都無法抗拒對岸強大壓力，必步步退讓，四年八年之間，「實質統一」實現一半以上，步入香港後塵，得來不易的民主、自由、人權逐漸消失。帶人民淪落此境地者，是台灣歷史的罪人，一句「對不起」又奈其何。無奈的台灣人，只能自嘆「台灣人的悲哀」。

（作者為前總統府資政）

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