自由廣場》蕭曉玲已獲平反？假的！

◎ 宋瑞文

據聞某「教師法」修法報導提及，教師申訴機制將明確化，教師救濟制度單純化，「可避免台北市中山國中教師蕭曉玲解聘案冗長之申訴流程，有利教師迅速獲得救濟。」

此話一出，讓人匪夷所思。因為蕭案至今尚未獲得救濟（平反），問題自然也不是救濟迅速與否。前者會讓人誤會當事人已沉冤得雪，後者則是搞錯重點。

綜觀蕭曉玲案的申訴過程，於二○○八年四月十八日對北市教師申訴評議委員會（簡稱申評會）提出申訴，隔年被駁回；又於二○○九年八月十二日，向教育部申評會提出再申訴，同年十月十六日被駁回。

而蕭案申評時程是否冗長，從未成為爭議，問題在於申評會未能確實審查；例如，北市申評會駁回的理由是「尊重學校教評會委員判斷權限」，教育部申評會如出一轍，駁回理由是「教評會對受評議人言行較為了解具有判斷餘地」。

這樣的駁回理由，說得白話一點便是，「聽學校的判斷」，原本就是在學校起爭議的事情，若是又以學校判斷為準，等於把皮球踢回去，何必往上申訴。遺憾的是，蕭曉玲在訴訟過程中，又遭遇同樣的奇怪理由，法學教授李建良為此嚴詞批評：「台灣恍如回到白色恐怖時期。」

蕭曉玲案之所以被各機關連連駁回之後，還能獲得各界關注，為當事人感到忿忿不平，在於中山國中提出的罪證荒誕不經，一般人稍微檢視便知古怪，學者專家也出面打臉。當事人多年沉冤未雪，已然飽受風雨，如今又被教師法修法報導誤帶風向，豈非傷口灑鹽，痛上加痛。

（作者為台達電「低碳生活部落格」專欄作家）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/