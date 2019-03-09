自由廣場》教學打混 師師相護

◎ 徐嘉欣

行政院會通過「教師法」修正草案，引來教師們不少討論和批評，教育部長做了幾點澄清，算是暫解老師們心中的疑慮。部長並且說明，為回應社會對不適任教師應積極處理的強烈期待，加速淘汰不適任教師是「教師法」修法的重中之重。對於部長的這番說法，筆者舉雙手贊成，但是所謂的不適任，不管是教育部或社會大眾，多是聚焦在狼師、體罰、霸凌這幾個選項。然而不適任就真的僅止於此嗎？顯然應該不是。

以筆者多年來在教學現場看到的情形，要犯下這些過錯其實並不容易，反而因為這些行為很敏感，教師們多會明哲保身，大家會嚴守分際，不會越雷池一步，畢竟誰都不會想拿自己的未來開玩笑。而筆者要問的是，除了不犯下這些錯誤，是不是就可以高枕無憂，爽爽領薪水呢？

筆者認為除了上述的狼師、體罰、霸凌這些情形外，教師的教學態度也應該納入評比，有多少老師是將教書當副業；有多少老師教學消極，遲到早退是上課的常態；或是上課言不及義，插科打諢一節課。若照教育部的標準，這些老師可都是「適任教師」。

教學消極影響學生的受教權，不也算是不適任教師嗎？可惜的是學校主管，對於這些老師多是採取睜一隻眼閉一隻眼，只要家長不吵，學生不投訴，大家都可以相安無事。

不適任教師何其多，只不過師師相護，誰也不想得罪誰，如此鄉愿的結果，哎！苦的是一代又一代的莘莘學子！

（作者為教師，高雄市民）

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