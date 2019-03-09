自由廣場》教評會與校園劣質文化

◎ 陳啟濃

新聞報導行政院針對學校教評會的組成，將有所調整，要加入學校外部的專家學者，於是可讓學校的非行政職的教師，未達半數。這將會是蘇院長任內，對於教育政策，做出的很務實又有問題解決取向的親民政策。

早期威權時代，教師聘任完全由校長一人的乾綱獨斷，常有「提錢來講」，或是人情包袱，乃至於長官關愛的眼神。於是學校無法考選出專業有熱忱的老師，教育界成為壟斷的行業，不但無法提拔沒背景沒錢的老師，反而製造階級複製。台灣民主化後講求民意優先，學校也在這一波的民主浪潮下出現「教評會」組織。教評會的精神是民主化與專業化，然而實施將近二十二年以來，弊多於利，當初想要解決的問題無法解決，反而衍生出更多弊端。各縣市有一段時間，按照教評會的辦法實行，國中小學的教師甄選，交由學校自行考選，許多學校的校長與老師，內舉不避親，自己的親屬報名，又怎能做到大公無私。更難堪的，有些小型學校的老師，本身可能就是不適任老師，又來擔任試教與口試的老師，並且擔任教評會委員。問題老師如何評選出專業熱忱的老師，當然是走回裙帶關係的老路。

至於學校能否甄選出適才適所的老師，因為教評會的組成，老師比較有自己主觀的立場，而且也往往只看到一面，無法顧及學校的整體發展需要，而學校卻常常因為這樣的原因，無法錄取配合度、專業性與熱忱精神良好的老師。

以目前教評會的機制，處理不適任教師與問題教師，本身就是不倫不類，很難擺脫人情壓力。雖然教師工會老是以專業的立場來捍衛，希望維護以非行政職老師占多數的現況，但這樣的說法是站不住腳，因為行政職老師反而更能用宏觀的視野看事情，況且外聘的專家學者，也可以聘請具有教育與學校實務經驗者擔任。教師工會一味的反對，只是更加凸顯「師」心自用，少數老師想要藉著教評會掌控學校的權力慾罷了！因為教評會實施多年來，許多學校已經產生沒有「永遠的校長」，卻有「永遠的教評會老師」這樣壟斷的小團體醞釀的校園劣質文化。

（作者為南投水里國中校長 ）

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