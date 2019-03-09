自由廣場》（青年時評）中國學童彷如牲口

◎ 楊楠林

英國已故作家歐威爾（George Orwell）曾以冷戰為背景，寫就政治諷刺小說《1984》及《動物農莊》，描繪的政府嚴密監控人民生活情節。如今，歐威爾的政治寓言，已在現實世界中上演。

自二○一四年開始，中國政府就大力推行「社會信用制度」，佈建嚴密的「天網」系統，監控人民的行為而評定分數。截至二○一八年，中國已有約二三○○萬名「失信者」，他們被禁止搭飛機與高鐵、上網遭限速，甚至基本的社福醫療保障也受到排擠。這套「社會信用制度」，也遭世界各地的網友、外媒批評為「歐威爾監控」或「紅色恐怖」。

對中國政府而言，除了「天網」，監控似乎仍不夠，目前當局更以「智慧校園」之名，將監控系統深入中小學校園，甚至幼兒園裡。透過在教室內安裝人臉辨識系統，時時捕捉學生們的一舉一動，達到「全面監控」的效果。日前中國爆出廣東廣雅中學要求學生配戴監控手環，在PTT上也引起關注，鄉民紛紛抨擊中國政府將孩童當作牲口般對待。

為何中國將監控深入校園？其實這套「智慧校園」的監控系統，無疑地是「天網」的延伸，旨在將中國特色的人口「品質管控」延伸進入校園，讓中國的孩童從小就被監控。藉著監控設立獎懲機制，強迫孩童從小就學習特定的「官方知識」，捏塑孩童的「人格樣貌」。

在這套「智慧校園」運作下，不僅孩子無法遵照自己意願學習，也時時刻刻讓孩童暴露在「被打分數」的環境，學童將病態地強迫學習。換言之，「智慧校園」已經徹底將教育當成生產，學童就如同牲口般被灌養，凡是有不合乎中共品管要求的學童，極有可能將遭受無止盡的凌虐矯正，甚至被淘汰。假如我們無法接受自己的兒女在如此恐怖的監控環境中長大，彷彿是困在豬圈的豬隻一樣；那麼，我們更需加入國際社會譴責中國政府的行列，來彰顯台灣民眾堅守基本人權、維護人性尊嚴的立場，而非和泯滅人性的中共成為同路人。

（作者為社會所研究生，台南市民）

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