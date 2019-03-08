社論》德不孤必有鄰，靜聽美國國務卿龐皮歐弦外之音

美國國務卿龐皮歐三月一日點名中國是區域威脅，並保證美國會在菲律賓於南海遭遇「武裝攻擊」時提供協防。這是華府迄今就中國宣稱擁有大部分南海主權的最直白警告，也是美國高級官員首度公開表示華府有意在情勢緊張的南海保衛盟邦。

不久前（二月十九日）美國國務卿也在「密克羅尼西亞地區總統峰會（ＭＰＳ）」發表致詞，除了表示台灣的南太平洋友邦帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯與美國共享對民主和開放社會的價值，還特別提到「台灣是民主的成功故事、可靠的夥伴、世界上一股良善的力量」。六天後，美國又派出史塔森號驅逐艦和查維斯號後勤彈藥補給艦穿越台灣海峽。

美國保衛第一島鏈的決心，也表現在美國軍艦穿越台海的次數，近八個月來已五度派出軍艦穿越台灣海峽，其行動具有三種意義，除了表示美國更挺台灣，也向北京傳達美國反對中國對台之武嚇，同時也是對台灣親中的政客、政黨及民眾傳達美國不會放棄台灣的決心。

自從去年九合一地方選舉民進黨慘敗之後，台灣的政壇產生極大變化，親中勢力幾乎壓制了本土護台的勢力。尤其中國國家主席習近平拋出探索「一國兩制台灣方案」，倡議與台灣各界、各政黨做政治協商之後，唱衰台灣歌頌中國之風橫掃全台，動輒以北京即將動武來恐懼自己人，甚至出現「以國共停戰協議奠基兩岸和平」賣國動議，有的即質疑「國軍能否有辦法撐兩天？」污衊國軍，有的即警告「若衝突，戰場必在台灣」，想抓住台灣人愛錢、怕死的弱點，大力宣傳美國人也怕死不可靠，到時不會馳援台灣。

問題是中國兵就不怕死嗎？若國軍是那麼的脆弱，北京為何不動用武力？北京了解一旦台海發生戰爭，將會是第二次韓戰，韓戰是在與中國接連的土地上進行，台海之戰主戰場即是在海上，是美國最拿手的武藝，中國獲勝的可能性是零。且美國已一再聲明不得破壞現狀，即雙方（兩岸）對峙的現狀不允許中國使用武力改變它。這也是過去六十多年來中國只空喊「不放棄武力」，而一直不敢動武的唯一原因。

因美台之間並無邦交，美國保護台灣之承諾只隱約出現在美國國會通過的「台灣關係法」及「六項保證」之內，無如日美安保條約的明文約定。這也是國內親中學媒、政客、政黨據以警告國人，美國必為自身利益，撤守退縮，來恐嚇國人的理由。

美國在中國入侵台灣時會不會出兵？這一答案可以由韓戰獲得解答。美國之捲入韓戰，是因南韓地理位置之重要性，保衛南韓無疑是在保衛日本，保衛美國利益的第一島鏈。南韓一失，日本立即岌岌可危。台灣之重要性高於南韓，因南韓失守，朝鮮半島仍非中國領土，還有緩衝，但台灣一失，日本與中國就等於直接對決，第一島鏈失效，美國的太平洋防線立刻退至中途島與關島之間，顯然台灣軍事地位之重要性遠高於南韓。

美國會放棄台灣嗎？如上述，這只是親中者們一廂情願的想法。美國保護台灣之決心，實際上與有無正式防衛條約無關，這一點只要看這八個月來五度派軍艦巡迴台海就可知其大概，是對中國明確的表態。龐皮歐國務卿在密克羅尼西亞，無台灣代表出席的場合上公開表示對台灣之支持，美國副總統去年十月的對中演講也直接提到台灣並讚美一番，即使龐皮歐三月一日菲律賓之行表示對菲律賓防衛之承諾，其弦外之音是對台安全之承諾，因在第一島鏈，台灣的軍事重要性遠高於菲律賓。

當然台灣之防衛責任在於台灣人民本身，民調數據也指出，超過八成台灣人民願為台灣而戰。德不孤必有鄰，美國及主要民主國家都站在我們這一邊。請大家喚起大家，鼓起勇氣守住得來不易的自由、民主、開放社會的台灣價值。

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