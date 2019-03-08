自由廣場》老黨員看老K四盞燈

◎ 曾德榮

國民黨檯面上的四個太陽，初選尚未正式登場已經開始隔空較勁，果然，應驗了國民黨內鬥內行、外鬥外行的本性。

用太陽形容國民黨檯面上人物誠屬誇張，若用「燈」形容反而貼切，因為，這四個同一廠商生產，不同功能、不同燭光的燈都是市面上使用已久，尚屬好用、耐用、堪用的產品，用戶也已習慣產品的存在。

現在市面有新的需求，卻因廠商生產力欠佳，產品有限，以致，沒有選擇的，將現有四種不同燭光的燈、產品功能已定的舊品再度推陳上市，目前的四個產品特色：王金平說不在乎總統大位，在乎的是團結黨、為國家興利，「沒有敵人、公道伯、萬應公」的稱號，動輒「因緣」、善用「偈語」，與佛門密切，王金平像謀求佛光普照的出家人，近柔光，適用於神明廳。

馬英九一向廉潔自持，在乎的是儉約，光度強弱無妨，能用、省電就好，能自然明滅更好，適用於門口、樓梯間、櫥櫃警示照明燈。

朱立倫從擁核反核、畏戰避戰、抽樑換柱、棄國民黨如敝屣等善變行為，印證了精算師的性格，猶如變光燈，隨時可依需要調節，適用於客廳。

吳敦義拘謹、保守，「無主席」稱號是指吳敦義現身卻現不了形，侷限於一角發光，讓人無感，像床頭燈。

目前的民調與四個燈的光度成正比，何者能獲得客戶青睞，只有等七月揭曉了。只是我擔心，客戶受制於選項少又禁不起廣告迷惑，無從下手，過度比較，卻忘了自己是主控開關者，然後，為錯選而鎮日活在懊惱中。

至於韓國瑜屬新製品，他禿頭呈現的自然光較像曙光，給人帶來好奇、興奮、期待，缺憾的是，美好的都在剎那間，而非永恆，所謂「曙光乍現」不就意有所指？這個新產品，因尚未驗收，信任度待考，暫難共列。（作者為陸軍備役軍官，桃園市民）

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