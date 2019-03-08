自由廣場》台大主動出擊必勝技

◎ 魯伯非

中港頂尖大學接連大動作招生搶人，台灣大學近日也宣布，將史無前例舉辦中區招生說明會，由新任校長管中閔親自主持，日後也將規劃北部、南部場次。管中閔說，台大「不會只是坐在那裡，我們要主動出擊」。

筆者也認為台大面臨兩岸三地頂尖大學的劇烈競爭，一定要重新定位、主動出擊。誠心建議台大校方，應該以新任校長及教授群睥睨兩岸三地的特殊經歷及專業，做為招生宣傳。

首先是以管校長為招牌。管校長的研究專業為計量經濟學，但單憑這個領域，不足以勝出，因此應訴求他鑽研十多年、最有貢獻的研究專題：「如何極大化公職人員及專任教授之收入及職位」，同時不惜以身試法，讓理論獲得實證。這項研究才是真正讓管校長在兩岸三地聲名大噪，建立起他卓越地位的本錢。管校長的研究重點包括：

一、在台灣政府擔任公職或在學校專任教職期間，如果覺得薪水不夠，如何違法到中國兼課？

二、就任公職期間，如何違反公務員服務法，匿名寫文章？不但可吹捧自己的政績，打擊政敵，同時跟週刊拿數百萬的稿費。

三、任職中研院所長和專任大學教授，如何違法再去其他大學兼職領薪？

四、卸下政府公職，如果教授財源不夠，如何違反申請流程，提前到有捐錢給學校的財團旗下擔任薪資審議委員和獨董？領取上千萬酬勞？

五、如果當教授、獨董還不夠，如何讓財團副董無視利益迴避，直接投票支持選任為台大校長？

管校長這項十多年的研究，經過監察院的嚴格認證，絕對不會像他部分論文，僅是掛名，絕對是親自試煉，遊走法律邊緣完成的重要學術研究！

台大新校長帶領的教授群成就也不遑多讓。教育部公布國立大學違法兼職公司獨董的教授有二○一名，台大六十八人高居首位。管校長跟教授群的傑出成就，保證以後台大畢業生可以到處兼職、坐領高薪，領先兩岸三地頂尖大學畢業生的薪資排名。因此，不揣淺陋代台大擬具主動出擊招生訴求：

新校長曾任「台灣最會兼職的政府官員」，領軍全台最會兼職獨董的教授群，保證你未來的薪水領先群倫！

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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