自由廣場》WaPo用黃敏境平衡馬英九

◎ 黃惟冰

馬英九前總統六日投書華盛頓郵報（Washington Post），表示蔡英文總統不承認一中各表的「九二共識」，採取與北京對抗的路線，傷害了台灣的經濟與外交。此外，馬英九也強調，由於美國與中國近期競爭激烈，台灣人民擔心可能會淪為籌碼。在他主政期間兩岸關係和緩，才真正符合美國利益。

有趣的是，華盛頓郵報同日也刊出另一篇由我駐美副代表黃敏境具名的投書，指出中國的霸權與擴張，影響所及不限於台灣，而是威脅整個亞太地區的穩定，證實過去透過廣泛交流，期待中國能夠和平轉型的政策已然失敗。因此，希望其他擁有相近價值觀的國家，能夠聯合抵抗北京對周遭鄰國，乃至於中國人民的霸凌。畢竟，今天首當其衝的是台灣或新疆，下一個受害者又會是誰？

兩相對照，讓人不禁質疑，第一，馬英九身為卸任元首，主政後期民調又屢創新低，如今有何資格誇言足以代表「台灣人民」，並在國外向現任台灣國家元首指手畫腳？

第二，習近平一月二日在「告台灣同胞書」發表四十週年紀念會中表示，「九二共識」就是「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』」。此外，中共全國政協主席汪洋在三月三日發表的「全國政協常委會工作報告」中更隻字未提「九二共識」，而是強調「反獨促統」。換言之，馬英九至今仍執著於一中各表的「九二共識」，根本就是自欺欺人。

第三，馬英九投書基調就是，如果不屈從北京的條件，就是選擇對抗，就會傷害台灣，這種「譴責被害人」的邏輯，能夠為台灣在國際上爭取到更多認同嗎？還是說，應該呼籲日本、菲律賓、越南、印度等國家，將心比心，同舟共濟，支持台灣一起制衡中國的霸凌，提醒國際社會不要因為一時的姑息養奸，最終唇亡齒寒？

特別的是，華盛頓郵報選擇以「平衡呈現」的方式同一個時間刊出馬、黃兩篇投書，我們無法推測是時機巧合，或是郵報不願全盤買單馬英九的說法，但相較之下，台灣媒體在報導時，都漏掉了黃敏境投書這部分（截至昨晚九點），專業上顯有不足。

面對中國的步步進逼，台灣團結對外都來不及了，卻還出現馬英九這般似是而非、吃裡扒外的論調，有這種同胞，還需要敵人嗎？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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