社論》為何從不指責中國半句？

台灣政治生態特殊，國家認同歧異，因此儘管中國對台灣極力打壓，統派親中人士卻從未對中國有過一句嚴厲批評，反而台灣執政者為了確保國家主權與安全，向美日等國尋求合作與對話，則一再遭到藍營政客的強烈責難。此一沿襲已久的歪風終於遭到民進黨政府強力反擊，日前行政院長蘇貞昌義正辭嚴地反批立委，「從你質詢以來，都沒有指責中國半句，請你批評習近平一下」，展現了維護台灣主權的堅定立場，此一撥亂反正的強勢作風獲得普遍好評。

儘管台灣內部有統獨之分，但不可否認的，和平是兩岸共享繁榮的最大保障，即使統派亦不能否認一旦台海發生戰端，不僅台灣經濟將受到嚴重衝擊，仍以經貿為經濟成長主要動能的中國，亦會因為戰火的蔓延，與民主陣營的反制，導致成長停滯甚至倒退。這對於以經濟成長為統治正當性的中共政權，恐怕亦會衍生統治危機，則兩岸衝突對中國之衝擊或許更甚於台灣。換言之，兩岸和平不僅有益於台灣成長進步，亦為中國追求繁榮的必要條件，破壞兩岸和平將同時對台灣與中國造成重大浩劫，因此維護和平是雙方執政者應該負起的重責大任。可惜的是，兩岸和平一直處於風雨飄搖之中，而引發不安對立的一方，明顯是對台灣領土具有野心的中國，反觀台灣的一切政策與作為只是為了自衛，卻常被統派扭曲為和平破壞者。兩岸對於維持和平的不同角色與作法，蘇貞昌在答詢中已做了最好的詮釋︰「台灣從來不招惹北京，反而習近平今年一月二日發表九二共識就是一國兩制、統一進程的努力，都是他破壞現狀。」誰在破壞兩岸和平？不言而喻。

不幸的是，由於統派對於統一之急切盼望，已至只要統一就好，不顧到底是和平統一抑或以武逼統的無理狀態，致而即使被中國一再恐嚇，竟然罹患被綁架的人質同情綁匪的斯德哥爾摩症候群，加上視台獨如寇讎，反而對於台灣不願屈從中國感到不可理解，因此一再抨擊民進黨不接受「九二共識」、「一國兩制」，為破壞兩岸和平之舉。這種不正常心態發展到了極端，甚至連蔡英文總統自承有能力承受中國的第一擊，以及蘇貞昌所稱即使只有一支掃把亦要抵抗中國到底，都要強力抨擊，彷彿台灣無論如何都不能抵抗中國的侵略，只有棄械投降一途。但是，以中國過去對西藏、新疆的蠻橫鎮壓，向中國輸誠，寄望以不抵抗方式獲得和平，根本緣木求魚，反而會招來大屠殺的災難。

其實，中國眼中的和平，乃是台灣必須接受「九二共識」、「一國兩制」，除此之外，便無和平可言。而且，中國版的九二共識內涵，絕非藍營所謂只要承認一個中國原則，何為「中國」之認知與內涵可以兩岸各自表述的「一中各表」。中國國台辦前副主任王在希日前明確點出，多年來，國民黨把九二共識解釋為「一中各表」，扭曲了九二共識本來意義，如今中共總書記習近平已對九二共識做了一個新的、明確的詮釋，即九二共識不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一。中共認為，如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。王在希可說一語戳破國民黨自說自話的一中各表神話，也打破了中共意圖讓台灣人上當的模糊空間，九二共識到此原形畢露。可悲的是，即使九二共識露出了真面目，證明了民進黨政府不接受九二共識的先見之明與正確性，但藍營仍未有大聲譴責中國的勇氣，仍一如舊貫地對民進黨政府進行情緒化批判。

統派常指責綠營親美日、去中國，是歷史罪人。其實，台灣與美日親近，乃是基於制度與價值的同質性，係因人類的普世價值而結合，可以確保彼此的成長、安全與福祉，且絕不會淪為美日領土的一部分，何來民族罪人之說？反之，若向中國傾斜，不僅國家安全不保，將遭到併吞，而極權專制與自由民主之不相容，亦會點燃衝突與動盪，帶來迫害與暴政，因此接受中共的九二共識、一國兩制，才是真正的民族罪人。總之，和平才是兩岸繁榮與福祉的最好保證，而中國卻一再製造台海緊張，破壞和平，藍營政治人物若未認清這個事實，只是一味指責自己人，如何為兩岸營造真正的和平？

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