自由廣場》中國「永續債」的金融風險

◎ 陳鴻達

日前金管會公布我國銀行在中國的曝險規模，整體來說雖然有下降，但還是對中信銀等提出示警，因為中國政府近來種種的金融措施，本國銀行實在必須提高警覺。

從二○一八年一月至今，中國人民銀行已有五次降準等措施，約等於投放三點五兆元貨幣，然而銀行銀根吃緊問題仍然嚴重。為解決此問題，中國銀行在今年一月廿五日首度獲准發行四百億人民幣的永續債，接著三月四日又傳出華夏銀行亦將發行同額度的永續債，預料這股永續債風潮將持續下去。

永續債，又稱萬年債券，是沒有明確到期日的債券，因此必須提供遠高於一般債券的利率，目前行情大概要多三百個基點，才能吸引投資者的青睞。為什麼中國銀行業要用這麼高成本發債呢？因為中國股市不佳，許多銀行股的股價都跌破面額，在這個情形下銀行很難利用股市募集資金，只好利用發行永續債來滿足巴賽爾III資本充足協定。

事實上利用永續債來補充資本也不是不行，但中國人民銀行一月廿四日還加碼宣布創設央行票據互換工具（Central Bank Bills Swap，CBS），容許公開市場業務一級交易商，以合資格商業銀行的永續債，向人民銀行換入央行票據。這等於是讓商業銀行可以拿有破產風險的債券，去換有政府擔保的債券。這種不尋常的作法，甚至被部分市場人士分析形容為「中國版QE」。

此外，根據彭博消息，中國非銀行的永續債於二○一三年起步，目前累計金額將近二兆人民幣。一般正常使用永續債的公司，都會儘早贖回，以節省利息支出。但大部分中國大陸企業在面臨贖回選擇權時，都選擇不贖回。因此也令人擔心，這些永續債到底是及時雨？還是飲鴆止渴？

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/