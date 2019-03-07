自由廣場》從白宮太陽能板談能源轉型

◎ 陳永昌

正在台灣上映的好萊塢電影《為副不仁》（Vice），係以美國第四十六任副總統錢尼為主人翁的傳記劇情片，其中一幕是一九八一年雷根總統當選後最早發出的行政命令之一，就是拆除前一任卡特總統安裝在白宮屋頂卅二塊太陽能板，代表著能源政策大轉彎，更是改朝換代的具體象徵。

七○年代石油危機，美國一度熱中投資發展太陽能，卡特總統曾誇下豪語：「希望美國有20%能源是來自太陽能」，並破天荒在白宮屋頂裝置太陽能板，被推崇是替代能源科技的先行者，卻也因為腳步太快而飽受批評，包括造價太過昂貴，不符合成本效益，也有人認為難脫作秀色彩，因為白宮太陽能板主要提供西廂辦公室幕僚廚房電熱，根據秘勤局隨扈事後透露：「太陽能板無法產生足夠熱水來啟動員工廚房洗碗機，徹頭徹尾就是作假，底下的人不得不去採購新設備幫水加溫，哪裡能夠省錢？」而卡特本人待在白宮時經常穿著毛衣，以抵禦因節省能源而調降暖氣系統的室內低溫，他甚至下令拔掉白宮耶誕樹燈插頭，在在惹來不少譏評。

白宮屋頂太陽能板被雷根政府視為華而不實的「大白象」（White Elephant），典故出自暹羅國王將白象作為禮物贈送給自己不喜歡的人，儘管價值不菲，卻沒有實際用途，不但帶來很多麻煩，還要耗費大量金錢悉心照顧，也難怪雷根政府欲去之而後快。一九八六年白宮屋頂整修工程完工後，這批太陽能板被移往安置於緬因州聯合學院（Unity College）校園。

隨著地球暖化議題漸受重視，二○一○年九月，環保人士帶著當年其中一塊太陽能板回到華府，呼籲歐巴馬總統將太陽能板重新裝上第一家庭官邸。弔詭的是，事實上白宮裡面早就有太陽能發電系統，是老布希任內安裝，運用於溫水游泳池加熱等次要用途。無論如何，熱中推行「綠色新政」的歐巴馬總統從善如流，二○一四年五月終於完成在白宮屋頂裝設太陽能板。

回顧這批「有史以來最出名的太陽能板」卅五年輾轉流離過程，再對照台灣舉步維艱的能源轉型工程，格外發人深思。能源政策從來不是單純的數學計算公式，影響層面更遠遠超過經濟單一層面，從基層庶民日常生活到跨國企業動輒百億投資無不受到牽制，尤其加上公投與大選等變數，根本不可能「讓專業回歸專業」。最重要的是，再美好的願景或再崇高的理想，一旦政權易手，極可能返回原點，這就是人民自己選擇所付出的代價吧！ （作者為台北市民間工商社團副秘書長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/